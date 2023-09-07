颱風過後積水容器增加　台東縣衛生局呼籲加強預防登革熱

▲容器積水，請民眾加強孳生源清除，預防登革熱發生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



近日海葵颱風侵襲台灣，為台東地區帶來充沛雨量，部分地區出現積水現象，豪雨過後戶外盆栽底盤、水盆、廢棄輪胎、廢棄容器、屋頂陽台及地下室之積水以及大量增加的垃圾髒亂點，若未能及時處理清除，將會成為病媒蚊孳生的最佳環境造成登革熱疫情之風險，台東縣衛生局呼籲颱風過後積水容器增加，請民眾加強孳生源清除，預防登革熱發生。

台東縣衛生局表示，目前我國登革熱疫情仍持續進行，依據疾管署統計，國內今年截至9月4日累計4,338例本土病例；累計19例重症病例及6例死亡，目前台東縣僅2例境外移入無本土病例發生。台東縣衛生局提醒風災後一週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好環境整頓，配合台東縣訂定每週六環境清潔日(或每週一次)進行室內外孳生源清除。

針對大樓屋頂陽台、大樓地下室、住家室內及四周環境積水處(如低窪處及樹洞)和易積水廢棄容器(如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等)清除積水，並丟棄不必要的容器，落實「巡、倒、清、刷」以減少病媒蚊孳生的機會，預防登革熱發生。

台東縣衛生局呼籲，請民眾配合政府相關單位防疫措施，如未依通知或公告主動清除孳生源，依法將可處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰；並建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。