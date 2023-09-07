明華園超時空史詩大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》　9日磅礡登場

▲明華園總團超時空史詩大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》將於9日下午在台東演藝廳登場。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



2023台東藝術節─帶你一起「浪漫出逃」，明華園總團超時空史詩大戲《蓬萊仙島—漢鍾離》將於9日下午在台東演藝廳磅礡登場，將由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜演出。台東縣政府文化處李吉崇處長表示，很榮幸暌違5年再度邀請明華園總團參與台東藝術節，明華園過去總是場場爆滿，喜愛歌仔戲的民眾請盡快搶票。

《蓬萊仙島─漢鍾離》故事描述東漢大將鍾離權兵敗於軒轅廟，廝殺聲中，時空竟遁入上古時期的黃帝、蚩尤「涿鹿大戰」，黃帝交付鍾離權不死之權，但必須隨同天女旱魃往赴蓬萊仙島。一場超時空神魔兩界千年纏鬥，蔓延至無災無厄平凡人間，橫跨不同時空的場景，從上古神話的奇幻風格、到質樸純真的鄉村野景，黃帝、蚩尤的世紀戰爭場面浩大，明華園總團2011年首演斥資千萬打造既虛幻又寫實的舞台氛圍，被譽美國史詩科幻電影《阿凡達》舞台版，「經典開箱」將重現高規格奇幻舞台。

台東縣政府文化處表示，經典再現《蓬萊仙島—漢鍾離》由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳和明華園第三代小生陳昭賢共同飾演「漢鍾離」角色，劇中漢鍾離以東漢大將身分出場，劇情發展到最後，變身「半人半獸」的蚩尤，孫翠鳳說，維持我的傳承理念「帥的、美的留給年輕人表現」這樣比較容易讓觀眾看見，所以這次把帥帥的小生留給昭賢，我演粗曠的淨角「半獸人」，但觀眾不要以為少演了一半的戲就會比較輕鬆，到時候可能就會有一隻野獸盯在側台，瞪大眼睛看著台上年輕人，還要寫筆記，等下戲之後再來好好地檢討！

《蓬萊仙島─漢鍾離》由新生代演員挑樑，陳昭婷飾演性格暴戾的刁蠻公主旱魃，有別於以往溫柔婉約，劇中的「旱魃」因為中毒而被毀容，性格變得暴戾，陳昭婷表示：這個凡走過寸草不生旱魃公主，在內心深處仍保有小女人的溫馴，要詮釋暴戾又保有小女人的柔情，人物性格反差很大，在表現上層次分明，又不能讓人家「判若兩人」，在「孫老師」的嚴厲指導下，會如何呈現？歡迎大家到劇場看戲就知道囉！