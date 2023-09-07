台東縣政府率團赴香港　推廣台東慢漫遊及十大IG打卡景點

▲台東縣政府率團赴香港推廣台東旅遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手台東在地旅行旅宿業者，於5日至8日前往香港舉辦觀光推廣活動，6日並以「台東慢漫遊」為主題舉辦觀光推介會，向香港民眾介紹台東山海人文之美，更力推台東專屬十大IG打卡景點、十大節慶活動、特色在地旅宿、原住民風味美食、各式農特產品及伴手禮等諸多引人入勝的亮點，並洽談香港包機業務。

台東縣政府表示，縣府此次香港推介會與縣內國度旅行社、蝴蝶蘭大樂旅行社、台東娜路彎大酒店等業者，協同交通部觀光局駐香港辦事處人員，在香港九龍東皇冠假日酒店，邀請香港日本人旅客手配業社協會、香港中國旅遊協會、永安旅行社、香港中國旅行社、香港旅遊業議會、大灣區航空、香港外遊遊行團代理商會等，各大香港旅行業者共一百人，參與推廣活動。

推廣介紹活動由台東縣「發熱帶樂團」演唱阿美族與卑南族傳統歌謠進行開場，接著邀請到台東縣政府交通及觀光發展處江慧卿處長、香港日本人旅客手配業社協會蔡百泰會長及香港旅遊業議會TIC徐王美倫主席等長官及貴賓致詞，江慧卿處長表示，這次非常開心睽違4年來到香港，我們期望藉由這次的推介會讓大家更認識台東，除此之外，我們希望台東透過與香港的航空公司、旅行業者們合作，讓大家能把客人帶到台東來，透過包機直航的方式、縮短香港與台東間的距離。

香港旅遊業業界翹楚-香港日本人旅客手配業社協會的蔡百泰會長則指出台東縣是台灣第一個到香港辦推介會的縣市政府，並分享了自己對台東的喜愛，他提到自己本身是台灣人，雖來港發展多年，但卻對台東的人文美景念念不忘，他大力推薦港人前往台東各旅遊景點，去享受難得的旅遊經驗。而在香港從事旅遊業40多年的香港旅遊業議會TIC徐王美倫主席，提到她人生第一次當導遊時，就是帶香港遊客前往台灣9天的旅遊團，從此便跟台灣結下不解之緣，這次台東到香港的推廣，也再次使台東與香港的旅遊關係熱絡起來，令她十分激動和期盼。

最後由曾造訪台東的香港網紅Shell、記者小卓與Vanisa，以及部落客Louis Choi、Zacky Sun，分享台東旅遊的點滴，展現出了香港遊客對台東的熱愛。拍攝《一個女仔去台灣》的網紅Shell徒步環島時，更曾在台東「慢活」2星期，正呼應了本次推介會「台東慢漫遊」的主題。