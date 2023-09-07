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高雄市政府人力機具協助台東災後復原　饒慶鈴親往感謝

▲高雄市政府人力機具協助台東災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲高雄市政府人力機具協助台東災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「德不孤，必有鄰」海葵颱風日前侵襲台灣並重創台東，造成路樹倒塌、部分學校校舍受損，急需大量人力、機具進行災後復原協助，陪同蔡英文總統到非洲友邦訪問的高雄市長陳其邁，6日致電台東縣長饒慶鈴，指出已請市府調派抓斗車等大型機具及人力支援，饒縣長前往迎接並感謝高雄市的協助災後復原，讓台東早日恢復市容景觀，也希望這樣的模式，能夠建立縣市共融。

▲高雄市政府人力機具協助台東災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）

基於縣市合作互助精神，且台東與高雄屬鄰近縣市，高雄市長陳其邁越洋指派市府副秘書長王啟川、環保局長張瑞琿擔任窗口對接，緊急調派32輛抓斗車、運土卡車及鏈鋸等機具，約80名人力前來台東協助街道、校園及廢棄物品，6日下午3點並由張瑞琿局長親自率隊，機具與支援人力於晚間抵達台東棒球村第一棒球場，將分配前往台東縣內8個鄉鎮市協助清理。

▲高雄市政府人力機具協助台東災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴由縣環保局長郭建成陪同向在場的張瑞琿局長、工務局長楊欽富及所有支援人員表達謝意，縣長除請張局長、楊局長代為向市長陳其邁轉達台東民眾十二萬分感謝，尤其陳市長陪同總統蔡英文至非洲友邦訪問期間，仍心念台東災情費心支援，並表示，高東屏原就屬一個生活圈，且高雄市有許多台東鄉親，彼此的感情更不在話下，希望在高雄市人力機具支援，以及縣內各鄉鎮市公所、單位全力災後復原下，台東能夠儘早恢復美麗的市容景觀，前來支援的高雄市人員也能早日返回，並建立縣市共融的好模式典範。

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