PO文影射女藝人「到處睡別人男友」　女辯講的是別人...檢察官打臉

▲柯姓女子於2020年至2021年間在臉書貼文影射某位女藝人負面形象文字，引發網友好奇追問，女藝人獲悉後提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市柯姓女子，2021年間在個人臉書上貼文影射某位女藝人「專睡別人男友、年度破麻大獎、菲你莫屬」等負面文字，引起大批網友好奇詢問，女藝人事後獲悉報警提告；桃園地檢署調查時，柯女承認有在臉書PO文，但否認是指該女藝人，而是指自己的朋友。檢方調查認為，貼文中明確意指該名女藝人，難認與公共利益有關且犯行明確，偵結依加重誹謗罪嫌將柯女起訴。

檢警調查，42歲的柯姓女子於2020年7月起至2021年間1月間，在個人臉書上貼文「劈腿還裝可憐，專睡別人男友…」、「年度破麻大獎，如果有這項獎項的話，菲你莫屬！」等貼文，還在臉書上貼上有該藝人英文名字，甚至直接回覆網友「前男友現在新交女友就是某女藝人」等語與圖片，間接證實女藝人之身分，遭影射女藝人經由粉絲截圖告知後，事後決定報警提告。

桃檢調查時，柯女承認在臉書PO文，但否認有妨害名譽等犯行，辯稱文字訊息並非指該女藝人，講的是自己的某個朋友；檢方認為，柯女再臉書所散布貼文，足以讓一般人明瞭所指是某位女藝人，且文字訊息所涉內容僅涉及私領域事項，難認與公共利益有何關聯，其犯行應可認定。

檢方偵結，柯女所犯係觸犯刑法第309條第1項之公然侮辱與第310條第2項之加重誹謗罪嫌，應從一重論處，依加重誹謗罪嫌提起公訴。