臉書賣便宜iphone 14+腳踏車　匯款後秒遭封鎖...警拘2詐騙犯

▲民眾在臉書購買便宜iphone 14 pro遭詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區有民眾在臉書看到便宜的二手iphone 14 pro手機，卻匯出1萬多元後，賣家隨即失聯；另一名詐欺慣犯也在臉書社團貼販售腳踏車訊息，一樣待民眾匯款後即封鎖對方，警方獲報展開調查，將2名詐欺犯嫌逮補到案，依詐欺罪送辦，警方呼籲勿貪小便宜，相信「先匯款」購物，透過第三方支付網購平台才有保障。

樹林警分局表示，蘋果公司即將發布新的iphone 15，屆時舊款照以往將會降價，張姓男子利用民眾想要撿便宜心態，日前在臉書上貼文，販賣便宜的二手iphone 14 pro手機，民眾不察匯出1萬多元後，張男隨即失聯。另一位民眾也在臉書社團看到陳姓男子貼文要賣腳踏車，依約匯款後同樣遭到封鎖後失聯。

轄區警方獲報，循線逮補2名詐欺慣犯，訊後依詐欺罪移送偵辦。警方呼籲應慎選優良有信用之網路商家，透過面交方式或選擇提供第三方支付之網購平臺，以保障雙方權益並減少消費糾紛，切勿貪小便宜，透過LINE、臉書等管道與賣家私下聯繫交易，並且勿相信「先匯款」才能免於被詐騙。

▼警方循線逮補詐欺慣犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）