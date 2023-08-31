PO文控吳子嘉「掏空沒得逞就抹黑台開」　四叉貓挨告不起訴

▲四叉貓(左)指吳子嘉掏空不成才一直抹黑台開，被控誹謗結果不起訴。（圖／翻攝劉宇臉書、董事長開講YouTube）

記者劉昌松／台北報導

網紅四叉貓(本名劉宇席)去年在臉書上指控，《美麗島電子報》董事長吳子嘉因為「吸金掏空手法沒有順利得逞」，所以很愛抹黑台開公司。吳子嘉憤而控告四叉貓涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為，四叉貓所述都有相關資料依據，並非全然捏造，且事件涉及台開及股東權益，屬可受公評事項，31日處分不起訴四叉貓。

吳子嘉指控，四叉貓2022年10月3日在臉書po文「大家知道為什麼吳子嘉很愛在節目中抹黑『台開公司』嗎？因為之前吳子嘉掏空『台灣人才』(孫公司)的時候，偷偷先把負責人改成自己，再低價轉賣給李偉華(民眾黨宜蘭黨部主委)」。

四叉貓在文中提到，「不過經濟部商業司在審查流程的時候有發現這件事，主動發函通知『台開』(母公司)，台開因此憤而提告吳子嘉，吳子嘉才會沒事就在節目中抹黑台開公司，感謝經濟部商業司的認真監督，讓吳子嘉的吸金掏空手法沒有順利得逞。」

吳子嘉不滿被素不相識的四叉貓指控掏空台開，因此提告妨害名譽加重誹謗罪；四叉貓則表示，因為吳子嘉在節目上罵他，所以他開始蒐集有關資料，他認為自己是合理評論。

檢察官調查認為，2022年初起，吳子嘉與邱于芸為了台開董事、董事長之爭發生許多糾紛，雙方對誰才是子公司台灣人才、台灣創新的董事長各執一詞，當時吳子嘉確實將台灣人才股份處分給華威公司，而華威公司的登記負責人就是李偉華，可見四叉貓並非毫無依據的惡意指摘，且事關台開公司、關聯企業及眾多股東的權益，並不只是吳子嘉私德的問題，屬可受公評之事，因此認為四叉貓是合理評論，不構成誹謗罪。