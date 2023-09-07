拐少女上床「嘿咻10次害懷孕」家長怒提告　色男判刑6月恐入獄

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子於2021年認識未滿16歲少女，兩人交往成為男女朋友關係，羅男明知少女未成年卻利用少女情竇初開，在住家連續發生多次親密關係害少女懷孕，家人驚覺少女肚皮隆起，追問後才知道已有男友，憤而報警提告。桃園地院審理時，羅男坦承犯行，也承認至少有發生10次親密關係，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共10罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，24歲的羅姓男子於2021年10月認識未滿16歲少女，兩人交往後成為男女朋友，交往半年期間，羅男明知少女未成年，卻按耐不住情慾，在住家在未違反少女意願下，發生至少10次性行為，直到少女家長察覺其肚皮隆起，直覺是否懷孕，經驗孕後確認懷孕追問後才知道少女已有男友，憤而報警提告，桃檢偵訊後依妨害性自主罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，羅男坦承犯行，少女亦承認在為違反其意願下與羅男發生親密關係；法官審酌，被告羅男與被害人少女原為情侶關係，明知少女於案發期間係14歲以上未滿16歲之人，其身心發展未臻成熟，對男女關係仍屬懵懂期間，未能克制己身慾望，與少女為性交行為10次，因而致少女懷孕，嚴重害及其身心健康與性自主意識之健全發展。

法官認為，被告羅男犯後始終坦承犯行，但尚未取得少女與家人之諒解或實際賠償損害，斟酌被告犯罪行為與罪責程度，有對被告施以矯正之必要性，審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共10罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案還可上訴。