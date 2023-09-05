別在臉書炫耀中發票！心機男盜領95筆詐3萬　給帳戶的也慘了

▲王姓男子與曾姓男子見臉書民眾PO出中獎發票照片，竟掃描盜領共95筆得手3萬餘元。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者黃宥寧／台北報導

見漏洞就鑽！王姓男子將申辦的銀行存摺交給不詳的「楊某」，曾男則在臉書上搜尋中發票民眾，以手機下載「財政部統一發票對獎」APP程式逐一掃描QR CODE，再將95筆共3萬3400元獎金，設定到王男帳戶，再由「楊某」提領與曾男分贓款，直到中獎人發現無法兌獎，國稅局才移送偵辦。士林地檢署偵結，依詐欺取財罪起訴王、曾二男。

起訴指出，王男將自己申辦的銀行存摺、提款卡、密碼交給年籍不詳的「楊某」，作為收款帳戶。曾男於2021年10月6日起，以自己申辦的手機門號，下載「財政部統一發票兑獎」APP程式，開始從臉書掃描20位民眾張貼的中獎發票二維碼，另又翻拍其他縣市同期中獎發票二維碼71筆，共計95筆。

掃描後，曾男再操作財政部APP，將獎金自動匯入對獎APP預先設定的王男帳號，共計3萬4000元，導致國稅局撥款到該帳戶。

「楊某」提領一光後，再與曾男分配贓款，直到真正中獎民眾想去兌獎，才發現早就被領走，國稅局發現受害民眾多人，移送檢方偵辦。

王男、曾男被找到後坦白犯行，檢方根據2人曾以類似手法遭判刑的判決書、王男中獎清冊、國稅局受理遭盜領民眾名單等，認定王男涉幫助詐欺取財罪，曾男、「楊某」涉詐欺取財罪，具有犯意聯絡，為共同正犯，向法院聲請簡易判決。