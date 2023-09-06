人夫狂約愛「試試我很強」吃遍熟女學生妹！砲友白眼罵：沒道德

▲人夫婚內瘋狂約砲「試試看我很強」，妻崩潰離婚拿著煽情截圖對話提告。（示意圖／翻攝pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名顧姓人夫婚後仍不改約砲愛好，在臉書訊息上狂撩多名女子「愛愛紓壓」、「可以做愛嗎？試試看我真的很強」，曾姓妻子發現後氣炸離婚，並提告求償，一審判顧男須賠15萬元，他上訴表示約砲訊息都是妻子自導自演，他並沒有實際發生性行為，但法官檢視其中一名女子還反過來斥責顧男「你沒有道德觀念、沒有良知」，應是顧男本人傳訊，駁回他的上訴。

根據判決，曾姓人妻發現他的顧姓老公在結婚近5年的期間內，多次上網與數人約砲，對話內容煽情，稱讚暱稱為「一ㄓ小綿羊」、「珍妮」等數名女子，狂約對方「可以做愛嗎？我想要，試試看我真的很強，我老婆已經1年多沒有給我了…」，人妻氣得與顧男攤牌，顧男坦承有上交友網站，並將約砲對話截圖寫成自白文章貼在臉書上，人妻離婚並提告求償，獲賠15萬元。

顧男上訴二審，改口否認在婚姻期間與其他人發生關係，指出那些女子的帳號都是妻子申辦，再登入他的帳號自導自演聊天對話，他寫下自白文是因為配合妻子、並非真的有約砲成功。

根據妻子提出的對話證據，顧男與多名女子聊到「妳想跟我在車上那樣，我也不反對。因為我會讓妳舒服」、「最美的女朋友」、「別誘惑我了…我想了。妳真的很棒」，也向她們訴苦「想離婚了」，更抱怨妻子疑心病重、具嚴重暴力傾向、心理問題嚴重，法官認為要是妻子自導自演、沒必要以強烈控制慾等激烈言詞攻擊自身。

另外，甚至其中一名女子看不下去，反過來責罵顧男「根本是累犯。你看看你還沒離婚在網路交友的內容，還有一個已婚婦女，你沒有道德觀念，每個人都有基本良知」。

法官檢視顧男在臉書張貼「我背叛婚姻，在婚姻中我不斷的約炮，高中生，已婚婦女，熟女，無一倖免」，坦承「過去我對家庭婚姻不忠，因工作之便跟高中學生要交友軟體，又上網交友網站約炮，導致婚姻家庭破裂」，與對話證據交叉比對，可看出與數名女子糾纏不清的事實，不採信顧男強辯之詞，因此駁回顧男之訴，全案確定。