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自認進口雞蛋遭抹黑　陳吉仲與農業部對邱毅、徐巧芯提告

▲▼律師林安冬（左，紅衣）、熊依翎（右，黑衣）各受農業部長陳吉仲與農業部委任，6日向台北地院分別對前立委邱毅與台北市議員徐巧芯提起刑事自訴與民事訴訟。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師林安冬（左）、熊依翎（右）各受農業部長陳吉仲與農業部委任，6日向台北地院對前立委邱毅提起刑事加重誹謗自訴，對台北市議員徐巧芯提起民事回復名譽訴訟。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋抒解國內蛋荒引發爭議，農業部長陳吉仲連日身處遭質疑的風暴中心，今（6日）上午開記者會放話提告後，今下午委任律師向台北地院提刑事起自訴，控告前立委邱毅PO文影射他「官商勾結」等語、涉犯加重誹謗罪嫌，農業部也同步委任律師向北院對台北市議員徐巧芯提起民事訴訟，要求徐巧芯為抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」的說法，在報紙刊登判決書回復農業部名譽。

外傳超思公司登記資本額僅50萬元，卻能進口8814萬顆雞蛋、支付相關成本逾6億元，並拿到政府補貼差價達1.5億餘元，近日引發朝野爭論、越演越烈，前立委邱毅本月（9月）3日與5日，先後在臉書貼文與YouTube上傳影片，指稱超思公司負責人秦語喬是陳吉仲老友的遺孀，陳吉仲「因此把這個有油水的生意交給她（秦女）」等語。

台北市議員徐巧芯也在本月3日於個人臉書粉專PO文，指稱「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，徐巧芯批評：「這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲6日親上火線主持記者會，說明委託超思公司進口雞蛋的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲今（6日）上午在農業部親上火線主持記者會，公開中央畜產會和超思簽訂的緊急進口雞蛋合約內容，並點名邱毅誣陷他跟超思負責人的老公熟識、影射他「官商勾結」、「發災難財」等語，徐巧芯抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」，打擊農業部辛苦同仁和貿易夥伴，他強調「該告我一定會告」，今天就會告。

陳吉仲與農業部隨即各委任律師林安冬、熊依翎，今下午4點多到北院遞狀，陳吉仲個人提起刑事自訴控告邱毅涉嫌加重誹謗，農業部對徐巧芯提起民事回復名譽訴訟。

熊依翎表示，徐巧芯粉專PO文內容不實、未盡查證義務，政府依法公開辦理進口雞蛋委託事宜，解決今年（2023年）初國內缺蛋問題，透過嚴格檢疫規範與食安查驗機制，確保民眾食的安全，絕無徐巧芯所稱「謀財害命的惡質行為」，徐巧芯PO文也混淆氟甲磺、氯黴素的用藥，造成民眾疑慮與恐慌、傷害農業部名譽，因此要求徐巧芯將判決書登報，但不求償。

林安冬表示，邱毅的貼文與影片，指稱陳吉仲把進口雞蛋業務交給特定業者，聲稱所謂「官商勾結」、「發災難財」等語，完全是不實言論，造成國人的恐慌跟擔憂，也傷害陳吉仲名譽，陳吉仲身為農業部長，農業部對於進口雞蛋已建立非常完整的食安查驗機制，因此控告邱毅涉嫌加重誹謗。

至於為何不向檢方提告，林安冬解釋，刑事自訴程序都是公開審理，希望藉由法律手段來以正視聽，歡迎媒體朋友來旁聽。

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