自認進口雞蛋遭抹黑　陳吉仲與農業部對邱毅、徐巧芯提告

▲律師林安冬（左）、熊依翎（右）各受農業部長陳吉仲與農業部委任，6日向台北地院對前立委邱毅提起刑事加重誹謗自訴，對台北市議員徐巧芯提起民事回復名譽訴訟。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋抒解國內蛋荒引發爭議，農業部長陳吉仲連日身處遭質疑的風暴中心，今（6日）上午開記者會放話提告後，今下午委任律師向台北地院提刑事起自訴，控告前立委邱毅PO文影射他「官商勾結」等語、涉犯加重誹謗罪嫌，農業部也同步委任律師向北院對台北市議員徐巧芯提起民事訴訟，要求徐巧芯為抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」的說法，在報紙刊登判決書回復農業部名譽。

外傳超思公司登記資本額僅50萬元，卻能進口8814萬顆雞蛋、支付相關成本逾6億元，並拿到政府補貼差價達1.5億餘元，近日引發朝野爭論、越演越烈，前立委邱毅本月（9月）3日與5日，先後在臉書貼文與YouTube上傳影片，指稱超思公司負責人秦語喬是陳吉仲老友的遺孀，陳吉仲「因此把這個有油水的生意交給她（秦女）」等語。

台北市議員徐巧芯也在本月3日於個人臉書粉專PO文，指稱「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，徐巧芯批評：「這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」

▲農業部長陳吉仲6日親上火線主持記者會，說明委託超思公司進口雞蛋的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲今（6日）上午在農業部親上火線主持記者會，公開中央畜產會和超思簽訂的緊急進口雞蛋合約內容，並點名邱毅誣陷他跟超思負責人的老公熟識、影射他「官商勾結」、「發災難財」等語，徐巧芯抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」，打擊農業部辛苦同仁和貿易夥伴，他強調「該告我一定會告」，今天就會告。

陳吉仲與農業部隨即各委任律師林安冬、熊依翎，今下午4點多到北院遞狀，陳吉仲個人提起刑事自訴控告邱毅涉嫌加重誹謗，農業部對徐巧芯提起民事回復名譽訴訟。

熊依翎表示，徐巧芯粉專PO文內容不實、未盡查證義務，政府依法公開辦理進口雞蛋委託事宜，解決今年（2023年）初國內缺蛋問題，透過嚴格檢疫規範與食安查驗機制，確保民眾食的安全，絕無徐巧芯所稱「謀財害命的惡質行為」，徐巧芯PO文也混淆氟甲磺、氯黴素的用藥，造成民眾疑慮與恐慌、傷害農業部名譽，因此要求徐巧芯將判決書登報，但不求償。

林安冬表示，邱毅的貼文與影片，指稱陳吉仲把進口雞蛋業務交給特定業者，聲稱所謂「官商勾結」、「發災難財」等語，完全是不實言論，造成國人的恐慌跟擔憂，也傷害陳吉仲名譽，陳吉仲身為農業部長，農業部對於進口雞蛋已建立非常完整的食安查驗機制，因此控告邱毅涉嫌加重誹謗。

至於為何不向檢方提告，林安冬解釋，刑事自訴程序都是公開審理，希望藉由法律手段來以正視聽，歡迎媒體朋友來旁聽。