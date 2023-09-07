　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投市最快年底實施路邊停車收費　上千車格每天12小時每小時20

▲南投市公所辦理路邊停車收費說明會。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市公所辦理路邊停車收費說明會。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣是全國唯一尚未實施路邊停車收費制度的縣市，南投市公所今天指出，目前已有初步的規劃路邊停車格收費路段，預估11月完成發包，最快今年底就能實施，改善南投長期的交通秩序。

市公所表示，預計實施的道路包含南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等；道路外的停車場，也會納入規劃之中，初估有近千個車位將被設置為收費停車格，每小時收費20元，收費時段從早上8時至晚間8時。

▲南投市公所辦理路邊停車收費說明會。（圖／南投市公所提供）

市公所說明，過去市區因無路邊停車收費制度，導致部分車格遭長期霸佔，造成當地居民或外縣市訪客購物也找不到車位、演變為併排停車等違規狀況，除影響道路順暢，還會遭檢舉或警察開罰單等，讓用路人不堪其擾；經重新盤整停車格數量，並在多個道路劃設新的停車格、推動智慧停車格計畫，採無紙化方式開單收費，並搜集南投市交通的數據，配合推出南投市專屬APP，希望改善交通問題、帶動觀光發展。

未來將可以各種形式繳交停車費，包含最基本的繳費機、運用APP綁信用卡（LinePay、街口支付等）、四大便利超商繳納、eTag支付及市公所指定委託繳納處或合作店家等。

為了讓民眾更加了解，市公所將舉辦多場說明會，邀請縣府代表、里長、鄰長、民眾參與並表達意見、建議，6日已完成第一場次，之後將於9月8日（五）及12日（二）的下午2時，於南投市公所（玉井街5號）三樓會議室舉辦，歡迎所有市民朋友一同出席。

ET快訊
快訊／KID突公開喜訊「婚禮時間曝光」！
威力彩今飆4.7億！　「3生肖」財運旺
鳳梨捧鮮花求婚照曝光！　網狂刷恭喜
快訊／新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　25歲兇煞起訴
iPhone 15模型機曝光！　5款新色亮相
畫面曝！峇里島渡假村電梯墜34樓　5人變形慘死
男大生被2車撞輾慘死！　她喊沒看到…他怨：怎沒放三角錐
19歲獨子挨撞又被輾！　父心碎：後車不撞就不會死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智婦「頭戴安全帽」中央噴水池徘徊　嘉義暖警助她返家

大豪雨特報！屏東空中遊覽活動取消9／8、9／9班次

民雄分局交通安全月　鎖定「4大類交通違規」加強取締

最強銷售王　黃偉哲上電視購物直銷7萬顆麻豆文旦銷售一空

台東縣推動社會安全網表現亮眼　獲考核優良及績優督導

南投市最快年底實施路邊停車收費　上千車格每天12小時每小時20

台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

台東縣環保局呼籲餐飲業　落實油煙及異味防制措施

台東監理站籲繳納汽機車燃料費　逾期繳交...先開罰再送執行署

關山警察分局變身「愛心轉運站」　轉送愛心米

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

失智婦「頭戴安全帽」中央噴水池徘徊　嘉義暖警助她返家

大豪雨特報！屏東空中遊覽活動取消9／8、9／9班次

民雄分局交通安全月　鎖定「4大類交通違規」加強取締

最強銷售王　黃偉哲上電視購物直銷7萬顆麻豆文旦銷售一空

台東縣推動社會安全網表現亮眼　獲考核優良及績優督導

南投市最快年底實施路邊停車收費　上千車格每天12小時每小時20

台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

台東縣環保局呼籲餐飲業　落實油煙及異味防制措施

台東監理站籲繳納汽機車燃料費　逾期繳交...先開罰再送執行署

關山警察分局變身「愛心轉運站」　轉送愛心米

阿公阿嬤被3汪收服叮嚀「排骨要去骨」　飼主嘆：再住下去地位不保

U18／台美大戰火球男互尬！中華隊複製昨役兇猛打線

KID突公開喜訊「婚禮時間曝光」！　積極瘦身：不然我可能會生氣

未參加東亞籃技術會議導致U16無法參賽？　籃協公布會議紀錄澄清

「上任立刻推動花東快速道路」　侯友宜：不讓對的事一拖再拖

總統卸任前出訪歐洲？　蔡英文：有需要、對台灣好就去

整根塞入陰道！3女遊客到普吉島被抓　X光一照竟價值900萬

失智婦「頭戴安全帽」中央噴水池徘徊　嘉義暖警助她返家

明半個台灣有豪大雨！周末「由北往南放晴」　低氣壓可能發展

寄件和收件都是他！20歲男鑽物流代墊機制　3度詐取貨款被起訴

女友許願情人節想要一束花　見男友記住送菊花仍歪嘴笑

地方熱門新聞

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

宜蘭冬山豪雨　馬路「淹一個輪胎高」

高雄馬路下陷驚見天坑　面積接近一輛車

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

安全至上！發財車司機開車還狂嗑便當　用路人嚇壞

集集鐵道半馬明年3月復辦即起開放報名

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

快訊／台南安平、麻豆發生落水案

張麗善率團赴世客博　宣傳雲林國際農機展

「停讓我最行」創意影音　第1名獨得6千

南州獨居男騎機車到霧臺　警助返家

台南市公布第31批酒駕累犯30人

姚正玉痛批光電板罩頂連安平港美景也不放過！

更多熱門

相關新聞

房東掛保證台電計費！她入住傻眼「1度電超吸血」

房東掛保證台電計費！她入住傻眼「1度電超吸血」

遇到吸血房東了！一名租屋妹傻眼直呼，簽約時只知道電費是依據台電計費，怎料事後房東才說明，會以「夏天7.7元／度（6月到9月）、冬天6.1元／度（10月到5月）」來收費，與原PO的認知完全不一樣，「這樣是合理的嗎？」文章引發一票網友開噴，「檢舉，比台電貴都是違法，沒有所謂進位收費！」

檢舉魔人狂拍住家騎樓停車！南投居民乾脆「蓋牌」

檢舉魔人狂拍住家騎樓停車！南投居民乾脆「蓋牌」

南投市獲市場攤舖優化計畫補助　推2市場改造

南投市獲市場攤舖優化計畫補助　推2市場改造

退租車位停路邊！公公逼「雨中佔位20分鐘」她崩潰

退租車位停路邊！公公逼「雨中佔位20分鐘」她崩潰

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

關鍵字：

南投市路邊停車收費說明會

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

NIKE新鞋打對折現省2千

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

普丁被爆「早已死亡」

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面