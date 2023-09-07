南投市最快年底實施路邊停車收費　上千車格每天12小時每小時20

▲南投市公所辦理路邊停車收費說明會。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣是全國唯一尚未實施路邊停車收費制度的縣市，南投市公所今天指出，目前已有初步的規劃路邊停車格收費路段，預估11月完成發包，最快今年底就能實施，改善南投長期的交通秩序。

市公所表示，預計實施的道路包含南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等；道路外的停車場，也會納入規劃之中，初估有近千個車位將被設置為收費停車格，每小時收費20元，收費時段從早上8時至晚間8時。

市公所說明，過去市區因無路邊停車收費制度，導致部分車格遭長期霸佔，造成當地居民或外縣市訪客購物也找不到車位、演變為併排停車等違規狀況，除影響道路順暢，還會遭檢舉或警察開罰單等，讓用路人不堪其擾；經重新盤整停車格數量，並在多個道路劃設新的停車格、推動智慧停車格計畫，採無紙化方式開單收費，並搜集南投市交通的數據，配合推出南投市專屬APP，希望改善交通問題、帶動觀光發展。

未來將可以各種形式繳交停車費，包含最基本的繳費機、運用APP綁信用卡（LinePay、街口支付等）、四大便利超商繳納、eTag支付及市公所指定委託繳納處或合作店家等。

為了讓民眾更加了解，市公所將舉辦多場說明會，邀請縣府代表、里長、鄰長、民眾參與並表達意見、建議，6日已完成第一場次，之後將於9月8日（五）及12日（二）的下午2時，於南投市公所（玉井街5號）三樓會議室舉辦，歡迎所有市民朋友一同出席。