退租車位停路邊！公公逼「雨中佔位20分鐘」　她傻等3次崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，因長期月租的車位漲價，公公竟直接退租，並三番兩次要求她幫佔位，甚至讓她在雨中或大太陽下苦等，忍無可忍的她後來拒絕幫忙，也強調這是違規行為，沒想到因此惹惱公公，對方還氣得冷戰好幾天。

女網友在Dcard提到，公公平時極度節儉，前幾個月，租的車位漲價幾百塊錢，竟直接退租，然後在住家附近找不用錢的位子停車，「有幾次他需要開車出門，就要求我幫他佔車位，先不說有多尷尬，不管是大太陽還是下大雨，還是我在休息，幫了3次之後開始厭煩跟傻眼。」

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原PO接著說，前陣子一直下大雨，於是她果斷打槍公公，強調不想淋雨，況且此舉已經違規了，「公公說不會啦，妳撐傘就好，我20分鐘就回來，不然回來又沒位子，但我還是拒絕了，結果他竟然跑去找我老公，命令他關店休息幫他佔車位，老公說沒辦法，他因此跟我們冷戰好幾天，還跟婆婆說我們不孝。」

她無奈表示，「婆婆說一家人要互相幫忙，我心想那公公為什麼不找心愛的老婆佔位呢？而是找要上班的我和先生幫忙，先生叫我以後不要再幫，幫了一次就會有第二次，變成現在的理所當然。」

對此，網友們紛紛回應，「以後交給婆婆呀」、「才冷戰幾天喔，拜託以後都不要跟我講話好嗎？」「我會報警，讓警察來勸導，一次他就知道了，看到這種人肉佔車位的就很不爽」、「佔車位沒意義吧，如果有人來要停你能怎麼樣，不是還是要離開嗎」、「最近天氣不是大雨就是大太陽欸，有沒有這麼自私」。

根據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人只要在交通頻繁的地方阻礙交通，就可以處300元的罰款，如果在道路上堆放物品妨礙交通，可以依第82條的規定處1200元到2400元的罰款。若遇到人肉佔位且溝通未果的情況，可報警處理。