檢舉魔人狂拍住家騎樓停車！南投市郊1車收6罰單...乾脆「蓋牌」

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市郊營北路的居民最近把車停在自家騎樓前，竟遇上檢舉魔人沿路拍照檢舉，有人一輛車收到6張罰單，事由都是「車停騎樓影響行人通行」，因此自行遮住車牌，並向縣議員簡千翔陳情。

簡千翔於30日走訪營北社區了解民怨：陳姓居民說，鄰里多年來都習慣停車在自家的騎樓，沒想到最近頻傳有人「停車占用騎樓地」被開紅單，原以為是警方為拚績效，後來發現每天都有檢舉魔人來拍照，當地居民一輛車少則收到1張，還有些倒楣鬼1車就收到4張或6張罰單。

居民也抱怨，在南投市的商圈到處可見騎樓被用來賣衣服、修機車，甚至隔起吧台賣手搖飲，連小學生放學的路隊都常因騎樓不通、繞出路邊而在機車陣裡穿梭，險象環生；警方對此視若無睹，卻對市郊住宅區居民家門前騎樓大執法，這種雙重標準讓小市民很難心服。

簡千翔也說，營北路位在營北國中後側，行人相對稀少，一整天都很難看見有人走在騎樓，「市郊騎樓清空有何意義？值此不景氣，大家都歹賺呷（台語謀生），警方對自家騎樓停車的居民開罰，有的還連開好幾張，這不是擾民嗎？」而且是「南投市不行，其他鄉鎮可以；在南投市營北里不行，舊商圈就可以」的選擇性執法，他呼籲相關單位要重視人民的基本需求，讓人民的生活能免於焦慮和恐慌。

中興警分局長侯興龍回應，只要停車不影響行人通行，警方不會主動對騎樓停車開罰，但一直有「檢舉魔人」拍照檢舉，不開罰就是瀆職，除非修法，警方對此也很無奈。