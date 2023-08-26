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桃園再生能源電廠說明會　地方人士白布條抗議「拒絕用肺發電」

▲臺灣立方公司舉行再生能源電廠說明會，遭地方在馬路兩邊掛白布條抗議。（圖／記者楊熾興攝）

▲臺灣立方公司舉行再生能源電廠說明會，遭地方在馬路兩邊掛白布條抗議。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

臺灣立方能源（股）公司今日（25日）舉行再生能源電廠說明會，遭到當地桃園市觀音區大潭等里地方民眾強烈反對，不但沿路高掛抗議白布條，也在會場高舉抗議大字牌和白布條。議員許更生等人以地方污染總量非居民所能承受，拒絕用肺發電，不要用回饋只要電廠搬離；大潭里長彭明聰則身穿「黑箱、救大潭」T裇再度跳上桌面，拒絕再生能源電廠的設置，廠方洪姓專案總監表示，將會帶回地意見研討後再回覆溝通。

▲會場內更有一排排人牆的白布條及抗議字牌。（圖／記者楊熾興攝）

▲會場內更有一排排人牆的白布條及抗議字牌。（圖／記者楊熾興攝）

說明會中臺灣立方能源透過簡報，向在場4、5百位民眾說明以「循環經濟」、「轉廢為能」、「能源建設」致力能源技術的應用，創造全新能源，並強調只能使用固態再生燃料，使用先進發電技術，及低度環境影響，不但依照政府要求，採取最嚴謹的建廠程序，並落實法令要求，按部就班完成各項工作，未來以環境優先，友善眷鄰里為最高指導原則。同時承諾設置24小時煙氣監測系統與環保局連線；落實燃料品質檢驗，拒絕不合格燃料進廠；落實執行環境品質監測，隨時掌握；主動公佈營運資訊，方便民眾參與監督。

▲▼地方居民對廠方代表性質疑，。（圖／記者楊熾興攝

▲▼地方居民對廠方代表性質疑，為何董事長不到會場。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼地方居民對廠方代表性質疑，。（圖／記者楊熾興攝

但地方民眾卻強烈反對從進入會場的馬路兩邊懸掛抗議白布條寫著「反對黑箱作業毒害觀音」、「臺灣立方、康寧衛滾出桃科」等字句，會場更有一排民眾舉著「拒絕用肺發電」、「私設電廠焚化爐滾蛋」等抗議白布條。與會的許更生議員以地方污染總量非居民所能承受，拒絕用肺發電，不要用回饋只要電廠搬離，觀音區其他多位里長也相挺反對再生能源電廠的設置。

▲▼里長身穿救大潭T裇跳上桌面拒汙染進駐大潭里，立委黃世杰則要求當初核准的桃園市府撤銷再生能源電廠建廠。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼里長身穿救大潭T裇跳上桌面拒汙染進駐大潭里，立委黃世杰則要求當初核准的桃園市府撤銷再生能源電廠建廠。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼里長身穿救大潭T裇跳上桌面拒汙染進駐大潭里，立委黃世杰則要求當初核准的桃園市府撤銷再生能源電廠建廠。（圖／記者楊熾興攝）

身為建廠當地里長的彭明聰跳上桌面，大聲疾呼不要回饋金只要電廠搬離大潭，大潭不是垃圾里，不要將污染丟到大潭。地方里民也手持麥克風質疑與廠方代表性不足，為何董事長不到會場？廠方洪姓專案總監面對民眾質疑，表示將會把說明會民眾意見帶回研究處理，並會再與地方溝通協調，讓建廠順利運轉。

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