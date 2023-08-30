南投市獲市場攤舖優化計畫補助　2市場門面將大改造

▲南投市公所和攤商成功爭取市場攤舖優化計畫，共獲550萬元補助。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓南投市公有零售市場及中興新村第一市場升級，市公所結合中興消費合作社和10家攤販業者共同爭取，獲得經濟部共550萬元的計畫補助經費，未來將針對2市場的入口、走道及閒置公共空間進行大改造，成為城市新亮點。

南投市公所指出，公有零售市場已是百年菜市場，其最大特色是日本時期所留下巴洛克建築風格的入口；中興新村第一市場則是從國道下交流道、進入中興新村後所經過的第一個傳統市場，鄰近椰林大道、荷花池以及省府大樓原址等，也是中興門面的一部分，但該入口設計不討喜，亟需全新設計來改造。

而經濟部今年推出「112年傳統市集美學升級暨攤舖優化輔導計畫」，南投市長張嘉哲獲悉後即請市場管理所同仁積極爭取，並找到願意合作的攤商一同報名，最後獲得評審委員的青睞和經部補助。

其中，公有零售市場獲200萬元，市公所希望能打造屬於南投市的風格，民眾看到後能眼睛為之一亮，讓更多人認識這座百年市場；中興第一市場則獲150萬元，目標是打造出全新打卡牆，盼能透過視覺效果改善，再加上攤商優質的商品，吸引民眾和遊客駐足並購物。

市公所表示，本次市集美學搭配攤位優化，共有公有市場的福德寶水餃、台東人鮮魚、阿娟鮮魚、劉家餅舖及丸雨商號，以及中興第一市場的老山羊素食、碧玲服飾、LEO咖啡、阿西匹薩及麻辣飄香等10個攤販參加，每家都能獲得20萬的經費，藉此改造各自想要店鋪型式。