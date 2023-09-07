獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

▲陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日進行首場政見記者會，大談醫療政策，而7日再開第2場記者會，主題定調在「禁忌議題」安樂死與代理孕母。獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿親自站台，並點名前綠委黃淑英，以及前藍委、現任台中市副市長王育敏阻擋「代理孕母」議題。

柯文哲7日上午11時召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪。

▲陳昭姿、傅俊豪、柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者會開始前，陳昭姿提早到場並默默坐在台下，被問到今日出席是否代表獨派對柯文哲的支持？陳昭姿表示，自己本身是否屬於獨派，相信可以透過報章媒體來認識，但今天自己要談的主題，包括自己過去跟柯文哲因陳水扁醫療小組而有革命情感，以及柯文哲前幾個月親自告訴她「支持代理孕母」。

陳昭姿也說，「代理孕母」是她的重大心願，柯文哲願意幫忙完成，自己理解立法需要程序，但基於雙方革命情誼，以及柯文哲願意支持「代理孕母」法案，自己也將今日記者會訊息放到醫療小組群組內，裡面成員包括陳水扁，而陳水扁則給了一個「加油」符號，她也認為今天如果不站在這裡，「我就是忘恩負義、過河拆橋，或是沒有是非價值觀的人。」

隨後，也播放一支陳昭姿的影片，陳昭姿提及很多人要她別搞代孕、去收養小孩，「這個大概就是（前綠委）黃淑英那群人最常跟我講的話，包括（前藍委、現任台中市副市長）王育敏，她是兒童福利聯盟執行長很多年。」

陳昭姿強調，「我想告訴他們一件事，人生重大的價值選項，由不得別人來指定！」如果一個人想收養小孩，那就去收養小孩，如果認為沒有下一代很好，那沒下一代也OK，但「如果有人要有自己的下一代，有血緣的下一代，那這也是他的重大心願，妳不可以為別人做指定的選項。」