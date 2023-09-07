民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

▲民進黨總統參選人賴清德萬里老家航照圖。（圖／翻攝自張志豪臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府說明若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。對此，民進黨發言人張志豪今（7日）出示一張航照圖表示，賴清德的老家是礦工的工寮，基本上這就是挖煤礦的時代那一排都是工寮，那邊住的很多人都是工寮，並不是大家所想像的這個情況。

張志豪今天表示，賴清德的老家是礦工的工寮，是在北部區域計畫開始進行建築管制、民國70年以前就存在了，因為老房子是他出生長大的地方，在民國60年左右就拿到門牌號。

張志豪引述賴清德今天上午受訪內容表示，賴清德強調如果有需要配合，包括各種提供資料或者進行怎麼樣的程序，也都願意配合。他說，但基本上這就是挖煤礦的時代那一排都是工寮，那邊住的很多人都是工寮，並不是大家所想像的這個情況。

張志豪指出3項重點表示，首先，新北市政府也就是台北縣政府時期，大概民國60年左右給予84號的門牌號碼，藉此證明房子在民國60年以前就已經存在，北部區計畫施行對建築管制開始日期是民國70年2月，也就是那個房子的存在，門牌號碼就是一個證明，「沒有違反區計畫管制的要求，也沒有所謂違不違建的問題」。

張志豪表示，其次，新北市政府都有資料，也就是市府發給門牌號碼的日期，是不是在區域計畫開始實施民國70年2月之前，或者市府也可以調航照圖證明，市府都可以做這些事情，以釐清社會疑慮；最後，賴清德老家年久失修會漏雨，所以他媽媽跟兄弟在民國92年到93年之間修建，依據新北市政府100年06月02日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」第二點規定，基本上沒有違反新北市政府的相關規定。

張志豪表示，新北市政府100年06月02日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」第二點規定，所稱合法房屋係指於當地實施建築管理日期前已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物，另依據新北市規定屬於2009年6月25日以前蓋的既存建物，也就是俗稱的「98625」會前直接認定是「既存建物」，僅拍照列管。