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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

▲▼李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者詹宜庭／台北報導

農業部耗資5.7億元補助資本額僅50萬元的「超思公司」，引發外界質疑是「圖利特定進口商」。媒體人李艷秋表示，當民進黨說出「一切合法」、「有證據就提出來啊！」、「再說就告你」、「都是為選舉的政治操作」這四句關鍵詞時，就表示一定出事了。她分析，選民要的很簡單，就是「揭弊」，非綠陣營必須拿出能力與行動，揭發執政者弊端，如何清查弊案才是中間選民投票的依據。

李艷秋7日在臉書發文透露，當民進黨面對社會質疑，說出「一切合法」、「有證據就提出來啊！」、「再說就告你」、「都是為選舉的政治操作」這四句關鍵詞時，那就表示一定出事了。

李艷秋指出，口罩、快篩、疫苗、雞蛋、光電、打詐、前瞻，哪一個不是花錢無底線、預算見不得光？還有黑金、論文抄襲等事情被質疑的時候，民進黨都是拿這幾句關鍵詞，企圖粉飾掩蓋。她認為，民進黨的話術也是一等一，農業部長陳吉仲說「多虧他們進口雞蛋專案政策奏效，消費者才能買到便宜的雞蛋」，但他沒說，他拿的是人民納稅錢給進口商，用自己錢買貴雞蛋，還要謝主隆恩。

李艷秋痛批，賴清德混淆是非黑白的本事更是一流，說要打擊「黑金、槍、毒、詐騙」，需要國會過半才能修法，所以希望立院民進黨過半，但他長期主政的台南已是黑金之都、弊案之城，民進黨國會過半完全執政已近八年，竟然還可以臉不紅氣不喘的發表如此無恥的說法。

李艷秋表示，台灣這次的選舉，只有一個關鍵詞，就是政黨輪替，只有如此，所有的弊案才有水落石出的可能。選民要的很簡單，就是「揭弊」，非綠陣營必須拿出能力與行動，揭發執政者的弊端，若幻想和民進黨選後能合作組政府，或者以為中華民國掛嘴邊就會有票，恐怕都劃錯了重點，如何清查弊案才是中間選民投票的依據。她開轟，「民進黨靠四句關鍵詞就想要總統、國會全拿，繼續完全執政，四年才做一次國家主人的選民，你們吞得下去嗎？」

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