國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

▲國民黨公布中正萬華初選民調。（圖／記者鄭佩玟翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（6）日通過提名台北市立委第五選區（中正、萬華）參選人，由現任市議員鍾小平披掛上陣，但市議員應曉薇質疑民調不公，揚言報備參選到底。為昭公信，文傳會主委林寬裕今公布初選民調，鍾小平以平均支持率38.398%拔得頭籌，其次是郭昭巖34.613%、應曉薇26.989%。

國民黨今通過提名鍾小平參戰台北市立委第五選區，由於應曉薇質疑民調不公並揚言參選到底，國民黨特地公布當初的初選民調以昭公信。初選民調分別由公信力民調公司及典通民調公司進行，針對市議員郭昭巖、鍾小平、應曉薇進行調查。

公信力民調顯示，郭昭巖獲37.632%、鍾小平34.152%、應曉薇28.216%；典通民調顯示，鍾小平獲42.645%、郭昭巖獲31.594%、應曉薇25.761%，兩家民調都顯示應曉薇敬陪末座。綜合兩家民調，鍾小平以平均支持率38.398%拔得頭籌，其次是郭昭巖34.613%、應曉薇26.989%。

文傳會主委林寬裕指出，對於這份民調結果以及黨中央最終提名鍾小平，郭昭巖是表示接受的。林也說，本來這份民調是不能公布的，但為了以昭公信，所以才拿出來。

林強調，因為有人質疑民調有落差，既然有質疑黨中央就去了解，也花時間去了解，並且看了科學證據之後，民調的檢驗方法跟過程經得起考驗，且當初3位初選參選人都有共識以民調決定人選，如今也經中常會通過提名，故應以君子協定來決定，不能說不算而重來。

針對應曉薇堅持報備參選，林寬裕說，由於立委選舉是單一選區制度，所以沒有所謂的報備參選，黨中央也沒有收到相關訊息。至於應若硬是參選的話，文傳會發言人楊智伃表示，目前只針對有發生的事情來做決定，如果應真的去中選會登記參選的話，到時將啟動考紀會討論。