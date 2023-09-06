鍾小平出線中正萬華四咖督　吳沛憶：不敢大意、全力應戰

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨6日宣布將提名議員鍾小平參選中正萬華立委，由於議員應曉薇報備參選到底，中正萬華選區將呈現吳沛憶、鍾小平、于美人、應曉薇四咖督狀況。針對鍾小平出線，吳沛憶6日受訪表示，鍾小平是議會非常資深的同事，也有豐富的選戰經驗，「對我來說我都是準備十足、心態上不敢大意，全力應戰」。

吳沛憶說，國民黨在中正萬華區從提名階段到現在可以說是爭議不斷，接下來還是朱立倫必須要去處理的問題，如何在黨內可以服眾，是國民黨內的家務事，她不便做太多評論。

至於另一位對手于美人說會讓吳沛憶躺著選？吳沛憶說，其實剛剛她都還在華西街裡面普渡、跟大家問好拜票，整個選戰向來的心態就是完全不敢鬆懈，因為中正萬華區過去國民黨的基層樁腳、組織實力相當堅強，現在提名鍾小平也是議會的同事、相當資深，也是可敬的對手，「所有的候選人對我來說我都是準備十足、心態上不敢大意，全力應戰」。

至於鍾小平自曝內參民調高5、6％？吳沛憶說，國民黨在中正萬華區其實真的基層很堅強，一開始也知道是一場硬仗，所以她勤跑基層、準備空戰議題，很早就開始起跑，自己知道一定要比別人更加努力，加倍勤跑、加倍認真，爭取每一位選民的支持跟認同。

而如今，將會是吳沛憶、鍾小平、于美人、應曉薇四咖督狀況，策略上如何應對？吳沛憶說，要爭取支持的對象是中正萬華區的民眾，所以第一個必須要把自己對區域以及國家的願景政見很清楚的提出，第二個是要非常認真努力，告訴民眾只要找得到她、她都在這個地方，秉持過去在地服務的認真，能夠爭取到大家的支持。

吳沛憶說，鍾小平是議會非常資深的同事，也有豐富的選戰經驗，「選舉壓力很大，最近體重也掉了好幾公斤，變瘦了，心態上壓力很大，信心十足，全力應戰不敢鬆懈」。