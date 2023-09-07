墨西哥最高法院裁定「墮胎除罪化」　允許聯邦體系提供醫療服務

▲今年3月8日婦女節，墨西哥城的索卡洛廣場（Zócalo）有一棟建築懸掛標語，要求墮胎除罪化。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥最高法院6日推翻將墮胎視為刑事犯罪的聯邦法律，同時允許聯邦醫療系統提供相關服務，此判決將在該國32州範圍內，促使墮胎合法化。

最高法院6日表示，聯邦法律中的墮胎罪部分違憲，因為否定終止妊娠的可能性，已經侵犯女性人權。最高法院院長薩爾迪瓦（Arturo Zaldívar）說，「在性侵的案件中，沒有女孩能夠被迫成為母親，不論是其國家、父母或者監護人。」

2007年，墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）成為該國第一個墮胎合法化的行政區，此後又有十多州紛紛效仿。但知名女權運動家洛薇拉（Sara Lovera）指出，除了缺乏墮胎設施之外，「許多女性不知道她們有這項權利，因為當地政府沒有公開宣傳…這就是為什麼最高法院今天的決定非常重要」。

▲墨西哥等拉丁美洲各國興起「綠色浪潮」，紛紛鬆綁墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）



而在2021年，墨西哥最高法院就曾裁定，北部科阿韋拉州（Coahuila）的墮胎罪違憲，此後各州及聯邦政府著手廢除相關刑罰，但步調相當緩慢。

對此聯邦法律提出質疑的「生殖選擇資訊團體」（GIRE）副主任佛達（Isabel Fulda）直言，如果不是2年前科阿韋拉州的先例，也無法達成今日的判決，但「今天的裁決影響力更大，尤其在尋求墮胎管道方面，更是如此。」

BBC指出，墨西哥是拉丁美洲第二大天主教國家，儘管近年教會影響力持續下降，該國政府也堅定自認為世俗派政權，但這項新判決仍可能激怒較保守的政治人物及天主教會。

近年拉丁美洲出現一股「綠色浪潮」（green wave），多國紛紛鬆綁墮胎限制。目前選擇性墮胎在哥倫比亞、古巴、烏拉圭及阿根廷皆為合法，一些國家在性侵或健康風險等情況下允許墮胎，但也有另一些國家完全禁止，如薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、多明尼加共和國。

與此同時，拉丁美洲各國的改革，與美國情況形成鮮明對比。2022年，美國最高法院推翻1973年保障全美女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），如今全國50州有近半數推出禁止或嚴格限制墮胎的措施。



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