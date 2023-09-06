鐵管打頭！逃逸外勞酒後打死女友自首獲輕判8年定讞

▲男子持鐵管打死女友，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

台中市某果園內泰國籍逃逸外勞吉姓男子，與女友同居在果園工寮內近4年，2人經常於酒後爭吵。吉男2021年8月間喝酒後返家，又與女友爭吵動手，吉男抄起一旁阻擋大門的大鐵管，揮打女友頭部、身體，女友太陽穴遭打破，當場倒地血流不止，送醫不治。最高法院審理後，審酌吉男自首，將他判刑8年定讞。

判決指出，吉男2008年5月申請來台工作，當年9月間就落跑成為逃逸外勞，並於2017年間輾轉來到台中市黃姓雇主經營的果園，而與來台15年、同為泰國籍逃逸外勞的阿真，同居在果園內的工寮。不過吉男與阿真2人均好杯中物，也經常在酒後爭吵，甚至動手打架。

案發於2021年8月間，吉男又外出喝酒，直到傍晚5點多才返回工寮，阿真見狀隨即上前，2人發生爭吵，演變成肢體衝突。吉男憤怒之下，抄起擋住工寮大門的大鐵管，猛力擊打阿真左側頭部及左側腋下，造成阿真左太陽穴附近撕裂傷、左腹協和左側胸大片挫傷和左肋骨骨折。阿真因傷重倒臥在工寮內瓦斯爐前，吉男發現女友倒地不起且頭部流血，隨即打電話給黃姓雇主要求叫救護車。

警消人員到場時吉男隨即坦承犯案，阿真被送醫後不治，警方逮捕吉男並進行酒測，當下測得酒後吐氣酒精濃度每公升達1.39毫克。檢方聲押吉男獲准，並依照「家暴殺人罪」提起公訴。

案經法院審理，一審將吉男判刑，案件上訴高等法院台中分院二審審理，二審認定吉男有罪，但考量他自首，因此予以減刑，最後僅輕判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。