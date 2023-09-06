陸商向心夫婦遭控洗錢　高等法院二審再判無罪

▲陸商向心（右）與妻子龔青（左）被控洗錢案，二審再判無罪 。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

大陸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，因來台涉共諜案，從2019年被限制出境至今，檢方偵辦後，認為2夫婦無涉《國家安全法》，但依照《洗錢防制法》提起公訴。2夫婦一審無罪，案經上訴，高院6日二審駁回上訴，再度判決無罪。

本案源於自稱中國間諜的男子王立強，2019年在澳洲對當地媒體爆料，宣稱被香港的中國創新公司吸收當中國間諜，到台灣發展網軍組織、以20多萬個網路帳號發動「海陸空戰」，對台灣政府進行網路攻擊與霸凌，意圖影響台灣2020年總統大選。

王男的爆料引發關注，該公司負責人向心夫婦正好在台灣，2019年11月24日要搭機離境前被檢調帶回偵辦，以涉犯我國《國家安全法》罪嫌進行調查。最後檢方指稱因澳洲方面不願進行司法互助，所以查無實證，2021年11月間對向心夫婦所涉共諜案做出不起訴處分。不過檢方認為2人在信義區購買豪宅，疑似以不法所得購買所得，涉犯《洗錢防制法》罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，判決2人洗錢無罪。

案件上訴二審，高等法院審理期間向心夫婦多次聲請解除限制出境、出海，不過均遭高等法院駁回，讓2人持續受限，至今將近4年。洗錢罪部分於6日二審宣判，高院仍判決2人無罪。不過2人限制出境、出海的處分仍有效，須維持至9月23日為止。