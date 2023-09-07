逆子弒母案還稱「殺大豬」　當庭罵「法官壞壞」免死定讞

▲新竹逆子弒母案，兇手還稱是殺大豬。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市罹患精神疾病的朱姓男子，2021年9月間持菜刀將母親砍死並分屍，分成4大袋垃圾棄屍。由於現場血跡斑斑，他還對外說自己「殺大豬」，一二審均將他判處無期徒刑，其中二審高院宣判後，他還當庭對法官說「法官壞壞！無視我懺悔的心」。最高法院7日駁回上訴，全案定讞。

本案死者當時55歲，她與現年28歲的朱男同住，朱男小時候問題還不大，但他逐漸長大，患有精神疾病又有傷害母親的狀況，因此2020年間被送進安養之家。2021年9月間，母親將他接回家，沒想到朱男因不明原因，就持菜刀狂砍母親頸部，殺害母親。

朱男行兇後仍異常冷靜，還使用砂輪機將母親分屍，分裝在四個大垃圾袋內，丟進垃圾子母車內，讓垃圾車送往焚化爐焚屍。由於他行兇後手腳受傷，住院治療，醫院當時需要家屬簽署手術同意書，就找不到母親前來簽名。朱男逃出醫院，還找清潔公司前來打掃家裡；但因為家中都是乾掉的血跡難以清理，朱男竟說「我殺大豬」。家屬察覺有異報警處理，警方在浴室排水口找出血跡、頭髮，監視器又拍到朱男帶四大包垃圾丟棄，研判朱男弒母。檢方聲押獲准並提起公訴，一審法院將朱男判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，朱男審理期間經常與法官有詭異對答。先前他面對法官詢問，竟要求法官寫成文章的方式，以文章的方式來回覆，「用問答的我覺得太幼稚」。二審最後仍將他判處無期徒刑，宣判當下他隨即向法官表明自己要說話，「法官壞壞！怎能將誠心懺悔、立志將功贖罪、戴罪立功的人定以重罪。」之後又說自己是「自衛過失致死罪」，是以「自己的力量保護自己」，避免被母親關進精神機構、關到老、關到死。朱男還要法官「當機立斷、果斷立刻執行」，回辦公室後就撤銷無期徒刑，改判「自衛過失致死罪」讓他交保或釋放。法官不理會，諭知還押。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，全案定讞。

▼逆子弒母案，「殺大豬」現場滿屋乾血。（圖／讀者提供）