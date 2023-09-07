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社會 社會焦點 保障人權

吊車工請喝「加藥奶茶」　應召女秒昏睡遭性侵洗劫一空

▲▼示意圖,社會,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條。（圖／123RF）

▲應召妹遭下藥性侵還被洗劫一空。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南市李姓吊車工人，去年初約出應召女小茱（化名）性交易，李男還拿出奶茶請小茱喝，小茱喝完後隨即陷入昏睡，遭李男性侵，還將身上8000元現金洗劫一空。一審將李男判刑13年6月，二審改判10年6月，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，李男去年1月間凌晨，在網路上約出小茱到摩鐵性交易，李男在凌晨4點先進入房間，並將房間提供的免費奶茶茶包沖泡，而後將在網路購買摻有gamma-Butyrolactone（GBL）成分之藥水，加入奶茶內。沒多久，小茱由劉姓馬伕開車，載到約定的摩鐵。小茱進入房間後，李男隨即遞上奶茶，小茱不疑有他，喝了幾口。

不料藥水隨即生效，小茱開始頭暈，並進入廁所嘔吐，沒多久就陷入昏睡。李男見小茱昏睡不醒後，取走小茱隨身包包裡的現金8千元，並性侵小茱得逞，隨即坐上機車落跑。摩鐵外的馬伕等了許久，打電話給小茱也沒反應，就打電話給摩鐵櫃台，進入一看，才發現小茱被迷昏在地上，衣服都被撕開只剩破絲襪。眾人隨即報警，警方循線逮捕李男，依照強盜強制性交等罪，提起公訴。

一審審理時，李男辯稱迷昏小茱後，因為自己先吃了壯陽藥，所以才會獸性大發，性侵小茱，並非一開始就起意下藥性侵，請求輕判。但一審法院將他重判有期徒刑13年6月，案件上訴二審，高等法院台南分院審理後，認為李男坦承大部分犯行，僅對量刑爭執，有部分悔意，因此二審改將他判刑10年6月。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

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