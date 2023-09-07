1年只開1天！苑裡鬼門關夜市續辦　2單位各自辦...民眾爽逛2條街

▲苑裡市場委員會6日下午在地方臉書公告，9月13日將復辦鬼門關夜市，今年苑裡的鬼門關夜市將有2個團體同時辦理，由原來的停辦變成擴大辦理。圖為去年活動景象（圖／張麥斯提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一年一度的「鬼門關夜市」，原主辦單位苑裡市場委員會4日宣布停辦，讓民眾錯愕，而苑裡市場災後重建自救會5日立即宣布，將接手於9月13日續辦，但地點由為公路改為天下路，沒想到，「苑裡市場委員會」昨(6日)又宣布要照常舉辦，讓今年的鬼門關夜市由「停辦」變成「擴大辦理」，民眾可以一次爽逛兩條街。

歷年的主辦單位「苑裡市場委員會」表示，鎮公所8月底找他開協調會，希望主辦單位能投保公共意外險，但因事發突然，且以往未曾辦理，他也不知道從何辦起，因此在4日宣布，今年的鬼門關夜市停辦。

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「苑裡市場災後重建自救會」不願意見此傳統中斷，5日宣布接手辦理「鬼門關夜市」，並向苑裡鎮公所依法申請市場周邊道路路權，而「苑裡掀海風」認同自救會會長理念，並願意一起協辦活動，也規劃緊急救護站，設置滅火器以及投保公共意外險等。

只不過，「苑裡市場委員會」昨(6日)下午又發出公告表示，經公所及各方賢達協助協調下，已於昨日再向公所重新遞件申請路權，將於為公路、大同路、忠勇街及信義路等部分路段道路舉辦夜市。

當地耆老說，苑裡鎮市區普渡、夜市活動已由來已久，早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底前辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，為公路自苑裡火車站前延伸到世界路口，整晚燈火通明、人聲鼎沸，逐漸發展成為農曆7月苑裡地方特色的活動。

今年的鬼門關夜市從停辦、續辦，演變成擴大辦理，也是始料未及，而今年辦理大夜市活動的路段有「天下」路、「為公」路，「世界」路、「大同」路，熱鬧可期，也讓民眾更期待。

▲苑裡市場委員會6日下午在地方臉書公告，9月13日將復辦鬼門關夜市，今年苑裡的鬼門關夜市將有2個團體同時辦理，由原來的停辦變成擴大辦理。（圖／記者蔡文淵翻攝）