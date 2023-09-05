苑裡鬼門關夜市今年續辦！另一團體接手　地點改「天下路」

▲傳出停辦的「苑裡鬼門關夜市」將由「苑裡市場災後重建自救會」接手續辦，時間不變，地點由「為公路」改為「天下路」。圖為去年活動情形。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

昨天傳出將停辦的苗栗縣苑裡「鬼門關夜市」，今天出現轉寰，將由另一個團體「苑裡市場災後重建自救會」接手續辦，同樣在9月13日辦理，地點由「為公路」更改為「天下路」，主辦單位表示，今(5日)已送出路權申請、辦理公共意外險、申請醫療站支援、準備垃圾桶和籌備各式大型活動所需之基本準備。

苑裡的「鬼門關夜市」今年將停辦的訊息傳出後，引起地方熱烈討論，今天在臉書地方社團「苑裡大小事」發布公告，苑裡大夜市將續辦。

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據了解，接手辦理「鬼門關夜市」活動是由「苑裡市場災後重建自救會」會長鄭暉煌發起，並已經向苑裡鎮公所依法申請市場周邊道路路權，而「苑裡掀海風」認同自救會會長理念，並願意一起協辦活動。

主辦單位今(5日)中午在「苑裡大小事」臉書社團貼出公告，「大夜市沒有停辦，苑裡人一起來響應！」，「好的觀光，是永續、共好、安全，並可以做公益。」

主辦單位表示，往年苑裡大夜市的地點在火車站前方的「為公路」，今年將地點更改在「天下路」辦理，活動時間仍為9月13日，即日起至9月9日前接受攤商報名，每個攤位清潔和保險費500元；如需用電需要再加500元，補貼發電機和牽線成本.。

主辦單位也呼籲，請所有願意一起參與活動的民間單位和個人，在遵守公共活動辦理相關規範、尊重在地文化的前提下，協辦活動，將苑裡老市場的故事和天下路老街的文化一起推廣給更多人認識。

▲▼傳出停辦的「苑裡鬼門關夜市」將由「苑裡市場災後重建自救會」接手續辦，時間不變，地點由「為公路」改為「天下路」。（圖／記者蔡文淵翻攝）