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公共意外險喬不定　苗栗苑裡「鬼門關夜市」今年停辦

▲▼苗栗縣苑裡鎮一年開市一次的「鬼門關大夜市」，原預定9月13日舉辦，今年將停辦。圖為去年活動畫面。（圖／張麥斯提供）

▲苗栗縣苑裡鎮一年開市一次的「鬼門關大夜市」，原預定9月13日舉辦，今年將停辦。圖為去年活動畫面。（圖／張麥斯提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮市場每年農曆7月29日都會舉辦普渡，吸引大批攤販進駐，還會引來大批外地遊客，這個夜市一年只開一次，算是全台最特殊的限定版「鬼門關夜市」，今年預定於9月13日辦理，不過，在夜市活動不到10天前，今(4日)下午苑裡市場委員會宣布今年將停辦「鬼門關夜市」。

苑裡市場委員會今天在「苑裡串起來」臉書社團公告：「112年苑裡鬼門關夜市今年暫停舉辦！表示為顧及到夜市人潮眾多推擠問題，考量民眾安全今年暫停舉辦夜市」，「苑裡一年一度農曆7月29日夜市，於中華民國國曆112年09月13日，禁止擺攤！」。

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苑裡市場委員會會長柯文賓表示，8月31日曾被苑裡鎮公所找去開會，當時公所希望苑裡市場委員會能投保公共意外險，但因事發突然，且以往未曾辦理，突然間他也不知道從何辦起，所以建議由苑裡鎮公所接手「鬼門關大夜市」擺攤事宜較恰當。

苑裡鎮公所表示，市場普渡一直以來都是由民間單位自治會自行籌備，苑裡鎮公所過去多年來，從未介入規劃、招商、收取攤位費，僅於活動後負責協助清運垃圾，及周邊道路協助交通管制。

鎮公所表示，基於安全提供輔導於8月31日會同市場管委會、通霄警察分局及苑裡分駐所，於鎮公所二樓召開第一次「112年苑裡鎮市場普渡活動工作協調會」，惟第一次協調會後隔天，柯會長致電公所提出有承辦之困難，覺得風險較大無法承擔，於是公所基於輔導與協助，邀請柯會長於9月2日到鎮公所提出困難之所在，一起研商討論。

在第二次協調會上，柯會長轉而表示覺得辦理公共意外險有困難且費用較高，續辦的意願不高，而在市場普渡(鬼門關)大夜市活動前不到10天，主辦單位於今天下午一點，突然宣布停辦，苑裡鎮公所表示相當驚訝及深感遺憾。

以往每年鬼門關前的夜市總是吸引滿滿人潮，擠滿苑裡鎮市區，市區往苑裡火車站的主要道路幾乎被塞爆，尤其火車站前的為公路更是爆滿的攤販和人潮，還要警方出動協助管制交通，歷年估計當天外來攤販超過300攤，遊客超過6000人，比跨年或農曆春節還熱鬧，應該是苑裡鎮一整年當中人潮最多的一天。

▲▼苗栗縣苑裡鎮一年開市一次的「鬼門關大夜市」，原預定9月13日舉辦，今年將停辦。圖為去年活動畫面。（圖／張麥斯提供）

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