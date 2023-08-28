苗栗本土登革熱第2例　有新北石碇活動史60歲女確診

▲苗栗縣出現第2例本土登革熱病例，縣府防疫團隊今天啟動確診者居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業。（圖／苗栗縣衛生局提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(28日)新增1例本土登革熱個案，確診病例為60歲女性，居住在苑裡鎮，據了解，本病例8月中旬曾在新北市出現確診個案地區有活動史，經採檢血液送驗，昨晚疾病管制署通知確診。本件也是苗栗縣縣今年第2例本土登革熱病例。

苗栗縣衛生局表示，因新北市石碇區出現確診個案，新北市衛生局轉介苗栗縣衛生局，苗栗縣這名確診病例在8月18至20日在新北市石碇區與確診病例有接觸，8月24日初採登革熱快篩為陰性，個案無症狀，但為慎重起見，採檢血液送中央實驗室進行檢驗，8月27日晚上經疾病管制署通知研判確診。

苗栗縣府防疫團隊今天啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

苗栗縣衛生局強調，國內登革熱疫情嚴峻，暑假即將結束，返國及返校人數增加，如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。另，擔心社區中可能有隱藏個案，請鄉親注意環境孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量。

衛生局提醒，至登革熱流行地區活動時注意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。