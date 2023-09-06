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大陸 大陸焦點 特派現場

22歲正妹出門拿快遞離奇失蹤　3個月後找到人…家屬見白骨崩潰

22歲正妹出門拿快遞離奇失蹤　3個月後找到人…家屬見白骨崩潰

▲女出門拿快遞失蹤，3個月後淪為白骨。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸河南省一名22歲的郭姓女子幾個月前外出拿快遞，之後突然失聯，急得家屬趕緊報案。當地警消獲報展開搜索，但山區環境複雜，導致搜救工作異常困難，直到日前終於找到人，無奈女孩早已成為白骨，初步判斷是失足墜崖。家屬悔恨表示，如果能更早利用手機信號定位找到位置，也許就能避免悲劇。

綜合陸媒報導，家住林州市石板巖鎮上坪村的郭女，今年6月1日給奶奶做完早飯後，獨自走山路去鎮上取快遞，原本單趟約2小時的路程，她卻直到晚上都沒回家。家屬撥打電話雖然能打通，但無人接聽，於是主動沿著山路尋找，找到鎮上發現本該取的快遞也沒取走，女孩悄無聲息地失聯了。

由於郭女失聯前並未帶走身份證，也沒有其他異常舉動，難以想像是離家出走，因此家人隔天便報了警。警方獲報後，組織了村鎮幹部和救援隊等力量幫忙進行搜尋，但因當地山高林密，搜救人員只能毫無頭緒地在郭女可能途經的路段進行搜尋。

22歲正妹出門拿快遞離奇失蹤　3個月後找到人…家屬見白骨崩潰

6月3日，警方對郭女失蹤一事進行立案，專業人員利用手機信號定位到其位於離家2公里的山溝裡，然而她的手機在搜救過程中耗盡電力，導致信號消失。此後，當地警方和大量搜救人員進行了多日尋找，也沒能找到人；直到本月1日，一名上山採藥的民眾在山林中發現1具白骨，事後證實死者便是郭女。

郭女家屬表示，「最後發現遺體的位置離搜救範圍最近處只有500多米，如果能早一點通過信號定位找到大概位置，就不會因手機沒電而再也找不到了，可能她就能活下來」。家屬透露，郭女小時候父母離異，姐姐因發燒腦部受損，奶奶也有殘疾，平時僅靠父親掙錢，懂事的她本來也想幫忙分擔，不料卻發生憾事。

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