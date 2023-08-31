2女學生洗畫筆疑害環境汙染　「河水變色」飄出一大團綠色顏料

▲女學生在水中洗畫筆，導致河水變色。（圖／翻攝自影片）



記者林郁婷／綜合報導

河南林州有學生在景區寫生時發現，2名女學生在河中洗畫筆，導致河水變色，飄著一大片綠色顏料，他擔心環境會因此受汙染，認為學生的素質有待提高。景區工作人員則表示，過去也有民眾反映相同情況，不過洗筆區域不屬於景區範圍，因此不會造成影響。

據《極目新聞》報導，張同學（化名）日前到石板岩鎮太行大峽谷景區附近寫生，過程中發現河水突然開始出現大量綠色顏料，低頭就看到有2名女學生蹲在河邊，將畫筆放進水中清洗，甚至不斷用畫筆撥水，一旁地上還有個調色盤。



張同學表示，「用的是水粉顏料，對環境和生態都不太好」，當時只有一間畫室的學生在畫畫，「素質還有待提高」。

▲女學生用畫筆不斷撥水。（圖／翻攝自影片）



太行大峽谷景區人員回應，學生洗筆的地方不在景區管轄範圍，因此不會受影響。2名女學生所屬的寫生基地員工透露，之前有跟老師說過，但因為學校要求不太嚴格，所以效果有限。



另一間寫生基地工作人員則解釋，大部分基地都有專門的汙水處理池，帶有顏料的水直接排到污水管裡，不會破壞環境。

這不是第一次有人看到學生洗畫筆。2022年8月10日有民眾透過「領導留言板」表示，在林州市石板岩鎮旅遊時，看到不少學生在上下游河水清洗帶有顏料的畫具，導致河水變成藍灰色，希望環保部門重視這個問題。

▲民眾留言投訴。（圖／翻攝自人民網）



林州市相關部門回覆留言稱，生態環境局林州分局人員已到太行大峽谷寫生基地調查，同時政府也制定措施加強監督，並建造小型汙水處理設施，處理後的水將用來澆水，保護景區的水質。

石板岩鎮政府人員指出，「我們也都跟寫生基地說過這個情況，不能在河裡洗筆」，目前還沒有接到相關投訴，如果情況屬實，將會再進行處理。