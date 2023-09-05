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大陸 大陸焦點 特派現場

花13億買5000架無人機！　河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

▲河南平輿縣脫貧不久便耗資3億元人民幣購買5000架無人機，引起外界熱議。（圖／翻攝央廣網）

▲河南平輿縣脫貧不久便耗資3億元人民幣購買5000架無人機，引起外界熱議。（圖／翻攝央廣網）

記者魏有德／綜合報導

河南駐馬店市平輿縣一間大陸國企「暢達交通投資發展有限公司」日前曝光一份「3億元人民幣（約13億元新台幣）採購5000台無人機」合約，引起外界熱議。據了解，這批無人機將投入當地在建的機場運營使用，雖只是意向協定，還沒完全定案，但該公司負責人周濤強調，「是縣裡的決定。」

▲河南平輿縣脫貧不久便耗資3億元人民幣購買5000架無人機，引起外界熱議。（圖／翻攝央廣網）

▲平輿縣通用機場維持停工狀態數年。（圖／翻攝央廣網）

《中國新聞週刊》報導，不少評論質疑，為何一個剛剛退出貧困縣的縣城，要花費這麼多資金購買無人機，而這個過去幾年處於停工狀態的機場，總投資2.47億元（人民幣，下同），甚至沒有無人機購買合同的總金額高。

公開資訊顯示，平輿通用機場於2018年開工建設，2020年因資金問題停工至今，項目總投資2.47億元。該機場所在的平輿縣，於2020年2月底退出貧困縣的行列，是河南省最後一批「摘帽」的貧困縣之一。

整起事件起因為永悅科技在8月28日公布《永悅科技股份有限公司 關於簽訂重大合同的公告》。該公告稱，其全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司與平輿暢達交投簽訂一份《銷售合同》，合約總金額為3億元（含稅），標的為5000架無人機。

該無人機產品為永悅智能X40C（40L），這是一款大載重播種噴灑無人機，適合小麥、水稻、油菜、毛豆等高密度農作物。不過，有農業專家認為，平輿縣購買的無人機是農用植保機，當地一座小機場購入數量龐大的無人機相當奇怪，此外，該機型也不屬於當前市面上的主流機型。

根據平輿縣相關資訊顯示，該縣常住口約728672人，2022年該縣生產總值為310.4億元，一般公共預算收入14.7億元，其中稅收收入10.4億元，城鄉居民人均可支配收入23496元。

專家分析，一般一台無人機至少需要2至3個植保機手才能完成作業，即便是資深的機手，在對周邊地形地貌都熟悉的情況下，實際上最多只能控制兩台，「平輿縣採購如此多數量的無人機，又從哪裡去找那麼多機手？」

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