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網購族更省時了！超商開放「包裹預約自取」　限時5天送9元霜淇淋

▲▼全家APP首創「包裹預約自取」。（圖／業者提供）

▲超商提供包裹預約自取，讓消費者更省時了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

網購族領包裹更省時了！繼提供「跨平台貨態查詢」、「包裹快取條碼」後，超商APP宣布再升級，推出全新「包裹預約自取」服務，只要輕鬆「2步驟」即可完成預約取貨，到店後就能快速領到包裹，省去店員找包裹時間，方便性大大提升，即日起正式上線，加碼還有限時5天「取貨送9元霜淇淋兌換券」好康，全台限量200萬張，小確幸不能放過。

▲▼全家APP首創「包裹預約自取」。（圖／業者提供）

▲選擇包裹預約自取會獲得一組預約號碼，到店後提供店員號碼即可取貨。

全家APP打造最新「包裹預約自取」服務，主要針對取貨時須花時間等候店員找包裹之取貨流程進行優化，即日起只要打開APP進入「包裹-預約自取」，並選定「取貨店舖」、「取貨時間」2步驟，即可安排往後24小時內包裹取貨時間及門市，到店後也僅須提供「預約號碼」就能輕鬆取貨，店員則會在接收預約需求單後，於空檔查找已預約取貨的包裹，以節省找包裹時間。

為慶祝新服務上線，8月9日起至8月13日只要於門市完成「包裹取件」就可免費獲得「Fami!ce霜淇淋9元優惠券」，1件包裹送1張、最多單筆消費送5張，霜淇淋則開放口味任選，限量200萬組，送完為止，提醒優惠券兌換期限至8月20日。

▲▼全家APP首創「包裹預約自取」（圖／翻攝全家臉書粉專）

▲▼2圖看懂包裹預約自取流程。（圖／翻攝全家臉書粉專）

▲▼全家APP首創「包裹預約自取」（圖／翻攝全家臉書粉專）

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