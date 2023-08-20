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一票人不知！「超商3隱藏服務」曝光　網驚：第1個超好用

▲▼全家科技概念2號店。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家「3大隱藏服務」曝光。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

「店員不藏私，隱藏服務公開！」一名妹子分享3大神級服務，像是手機有下載全家APP，1招就能「免證件拿0元包裹」；還有機台叫計程車，可避免司機定位錯誤、跑到對向車道的窘境；最後則是蛋塔與炸物「6入盒裝」服務。實用文曝光後，引來全場網友驚呼「第1個真的長知識～超好用！」

一名女網友在Dcard自曝是全家店員，某次與朋友聊天時，發現很多人都不知道超商的「3大隱藏服務」，尤其拿網購0元包裹時，只要靠1招就不用看身分證件，非常實用快學起來，而原PO也笑虧，「如果老闆有看狄卡，請記得幫我加薪！」

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首先是「只要有全家APP，0元包裹不用看證件」。原PO熱心表示，點選APP首頁「包裹」功能，就能看到待取包裹，接著點選「顯示快速取貨條碼」，店員一刷就免看證件。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

▲新功能取件懶人包。（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

第2個是「叫計程車」。原PO說，很多人都不知道這服務，讓她感到驚訝，正因為透過手機叫車，定位容易跑到對向車道，建議可使用FamiPort機台叫車，「車都會乖乖開到店門前，方便快速」。

►操作步驟為首頁「服務寄件」→「台灣大車隊」即可。

第3個「全家也有炸雞桶&蛋塔盒」。原PO繼續分享，買6個蛋塔或烤炸物就有盒裝服務，「但這不是每家店都有，大家可以禮貌地問問店員。」

文章曝光後，底下網友驚呼「居然有1的功能，每天開APP也完全不知道」、「哇賽～就不用帶了證件了耶」、「不用看證件蠻方便的」、「計程車真的很方便，而且司機完全不會找錯地方」、「腿排好吃，是日本全家的味道」、「第1個真的長知識～超好用，對於我這種常常換包包忘記帶證件，又拖延到最後一刻領包裹的，真的超便利的」。

也有人追問，「第1個適用所有$0包裹嗎？還是只有店到店專屬的？之前另一家超商只有店到店的不付費包裹才可以用這種功能」。原PO解答，「只要是會員APP綁定的手機號碼和取貨的相同就可以，很方便。」

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