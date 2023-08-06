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網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

▲女網友於網購發貨地在大陸的包包，遇到颱風過境。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

受到颱風「杜蘇芮」影響，大陸境內部分地區水患頻傳。一名女網友表示，日前於網購平台下訂發貨地在大陸的包包，恰巧遇到颱風過境，她因此被賣家告知「快遞無法到達」，後續也有收到道歉與折價券當作補償，不免直呼「最近有訂海外（包裹）的人可能要注意了」。

原PO在Dcard表示，之前在網購平台訂貨都沒出意外，此次剛好碰到颱風過境，起初還有猶豫該不該下訂，想說自己也許不會變成貨被風吹到海裡之類的幸運兒，「結果真的碰到被攔截，賣家就來通知我，然後就聊起來了。」

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網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

▲原PO表示，包裹的發貨地在大陸，物流中心顯示黑龍江省。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO上傳的對話截圖可見，賣家先是急忙致歉，並稱「快遞沒法到達了，政府二次洩洪，快遞還是在癱瘓中」，接著還說「包包是在二樓倉庫」、「後期救援的大部分都撤離了，黑龍江有被淹了，現在很多救援都去黑龍江了」、「很多人無家可歸了，我同事撤離的早，有的還被困了」。

原PO見狀回覆「沒關係」、「好險」，除了表示理解，更還安慰賣家，「希望沒事！」而她後續也有收到賣家給的折價券當作補償，經此一事，她也提醒，「最近有訂海外（包裹）的人可能要注意了。」

網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

▲賣家急忙道歉與說明原因，原PO表示理解之餘，更還安慰對方。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發討論，網友相繼表示「怎麼覺得這個賣家有點可愛又有很有責任心，是我的話我會等災情過後重新下訂」、「想到之前我的乾果機還沉入台灣海峽」、「最近對岸那邊颱風災情很嚴重，很多倉庫被淹了，這個賣家一定也很著急」、「我的淘寶也在搶救中」、「幸虧我的貨都走空運，肯定不會貨倉破洞飛出去」。

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