職安署、台南市勞工局攜手　合辦營造工地職業安全衛生觀摩會

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，共同舉辦「2023年度營造工地職業安全衛生觀摩會」兩場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，共同合作於6日在三井工程股份有限公司「UNi-PARK新建工程」舉辦「2023年度營造工地職業安全衛生觀摩會」兩場次。

上午場對象為台南市大型建築工地管理人員，下午場對象為台南市營造業安衛家族成員，藉由參觀優良工地以提升本身職安衛知識來降低職災風險，落實市長黃偉哲打造「希望家園」的施政願景。

本次觀摩會先由南區職業安全衛生中心陳俊釗檢查員針對一般在營造業常見問題、法令規定、參訪目的進行說明。再來就是進入到三井工程股份有限公司目前位於台南市安平區的「UNi-PARK新建工程」進行觀摩，其工地與其他工程差異特點在1、人員進出管制使用人臉辨識系統。2、塔吊使用管理措施。3、工地熱危害防制措施。4、工地火災防制措施。5、工地感電預防措施。6、電梯井開口管制(吊料管制)。7、遠端監視管理CCTV。8、強化工地緊急應變能力及定期教育訓練。透過施工廠商管理制度經驗分享，進而提升台南工地安全。

勞工局王鑫基局長表示，台南市勞工局於2014成立營造業安衛家族，以「大成工程」為核心企業運作至今也近十年的時間成果非凡，希望營造業事業單位、承攬商與再承攬商能經由有效管理模式及溝通協議，並提升管理階層及勞工注重安全衛生，減低各項高危險作業災害的發生，近日來連續下雨，工地若有積水容器或區域，容易造成孑孓孳生，請每日掃除、並倒掉積水，全面阻絕疫情散布。