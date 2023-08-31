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南消守護青少年　暑假期間專案加強消防安全

▲台南市消防局暑假期間，成立專案檢查小組加強稽查公共場所消防安全，截至8月31日共進行2170家次檢查，達到消防公安零危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局暑假期間，成立專案檢查小組加強稽查公共場所消防安全，截至8月31日共進行2170家次檢查，達到消防公安零危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局暑假期間，為確保青少年活動安全，針對KTV、電子遊戲場、補習班、遊樂場所及電影院等場所，成立專案檢查小組加強稽查消防安全，截至8月31日共進行2170家次檢查，針對消防安檢重大不合格場所將公布消防局官網供市民知曉，亦要求業者改善及列管追蹤直至場所符合規定，達到消防公安零危險。

▲台南市消防局暑假期間，成立專案檢查小組加強稽查公共場所消防安全，截至8月31日共進行2170家次檢查，達到消防公安零危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，「防災教育館」及「台南市消防史料館」讓學童親身體驗災害狀況及操作滅火器、緩降機等消防安全設備，將防火、防洪、防震、防颱等知識寓教於樂中融入生活，另外還有體驗打火英雄消防員、一探救護車設備及高科技VR互動設備等，暑假期間共吸引8,084人次蒞臨體驗。鑒於網路資訊交流便利，青少年留在家接觸網路時間增加，台南市政府消防局也安排規劃一系列線上防火宣導活動，不出門也能習得消防知識。

▲台南市消防局暑假期間，成立專案檢查小組加強稽查公共場所消防安全，截至8月31日共進行2170家次檢查，達到消防公安零危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲很重視青少年成長環境，為台南市營造健康安全生活環境，對青少年出入之場所作把關，要求場所一定要符合消防法令及辦理優質豐富青少年活動，安排規劃一系列線上防災宣導活動，趁著暑假讓青少年朋友利用網路，學習消防防災觀念，養成防災高手。

消防局局長李明峯表示，暑假期間消防局除加強提高青少年成長空間消防安全外並提供多元實體防災體驗，默默為青少年守護著，水裡來火裡去，成為青少年安全成長環境的守護神。

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