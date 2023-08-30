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【廣編】Joie「Encore安可超進化汽座」2023旋風登台　玩轉最潮「寶」座

▲▼Joie,Encore安可超進化汽座,旋轉底座,安全,嬰兒提籃。（圖／業者提供）

▲Joie新推出的「Encore安可超進化汽座」，1搭2安全到4歲，堪稱2023最潮「寶」座。

圖、文／Joie提供

在歐美國家，新生兒必須使用嬰兒提籃汽座才能出院早已是強制規範，在台灣亦有地方政府已開始推廣。使用嬰兒提籃可減少新生兒在上下汽車時可能產生的風險與不適，還因可直接卡合推車延伸至汽車外使用的特性，更符合多數雙薪家庭需要每日托嬰接送的情景，但部分父母考量未來更換汽座時需重新適應安裝方式，因此在是否該直接選擇可旋轉的汽座而陷入兩難。

汽座專家Joie看準新世代父母痛點，2023全新推出「Encore安可超進化汽座」！旋轉型汽座已是大部分父母挑選汽座的標配，但一台能夠簡化提籃、汽座複雜概念的「旋轉型底座」更符合當代流行趨勢，「Encore安可超進化汽座」配備的i-Base Encore旋轉型底座，不論搭配嬰兒提籃、汽座皆能雙側單手旋轉，底座能自動分辨安裝的是提籃或汽座，藉此調整可旋轉的角度，確保提籃僅能以最安全的反向安裝使用，自由搭配嬰兒提籃及0-4歲汽座等2種模式，從新生兒開始安全守護寶貝到4歲。「Encore安可超進化汽座」全系列以i-Size規格打造，通過歐洲最新法規ECE R129認證，採用ISOFIX安裝，同時兼顧安全與便利！

「Encore安可超進化汽座」作為Joie signature系列旗下一員，也兼具實用與美感，天絲棉手感的透氣布料及本體流線型的外觀，加上格紋縫線與皮革包邊等細節點綴，提供獨具風格的視覺享受。目前，Joie「Encore安可超進化汽座」僅在全台六間百貨櫃點及台北內湖旗艦店獨家展示，有興趣的民眾可至Joie官網或粉專查詢詳情。

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