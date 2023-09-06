俄將軍「手機突爆炸」！烏克蘭女執行暗殺行動　炸斷他兒子3根手指

▲俄羅斯少將阿法納塞夫斯基（Yuri Afanasevskii）遭暗殺未遂，他拿到一部裝有爆炸裝置的手機，一按就爆炸。（圖／翻攝自X／@umuttgunerr）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國營通訊社塔斯社5日報導，俄國64歲少將阿法納塞夫斯基（Yuri Afanasevskii）在烏克蘭盧甘斯克州的家中遭暗殺未遂，他打開一部裝有炸彈裝置的手機，導致他與兒子多處被炸傷，兒子還斷了3根手指。烏克蘭媒體則宣稱，這場行動是由烏克蘭國家安全局（SBU）策劃，阿法納塞夫斯基已重傷住院。

根據俄羅斯塔斯社報導，曾任盧甘斯克州海關委員會前主席的阿法納塞夫斯基在暗殺行動中僅受到輕傷，他的21歲兒子被炸斷3根手指而住院。俄羅斯聯邦調查委員會盧甘斯克分部表示，經調查確定盧甘斯克一名女性居民將一部裝有爆炸物的手機交給阿法納塞夫斯基，觸動引爆裝置後父子受傷送醫但性命無虞，目前襲擊者已遭拘留並認罪。

烏克蘭真理報、RBC-Ukraine等烏方媒體的報導則有所不同，烏克蘭安全部門消息人士表示，爆炸的彈片造成阿法納塞夫斯基頭部、頸部和腹部多處傷勢，目前他正在加護病房接受治療，情況嚴重。消息人士也說，這是烏克蘭國家安全局精心策劃的暗殺行動。

烏克蘭媒體表示，阿法納塞夫斯基是俄羅斯聯邦安全局（FSB）中央機構的少將和特務，同時他也被認為是俄方宣稱獨立的盧甘斯克人民共和國（LPR）首長帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）的「個人金融家」，因為他透過洗錢等手法資助帕塞奇尼克與對抗烏克蘭的部隊，並且受到歐盟、英國、加拿大、瑞士和日本的黑名單制裁。