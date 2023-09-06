不只古巴！俄羅斯向鄰國募兵「給16萬簽約金」　上戰場月領6萬

▲俄羅斯士兵準備前往戰爭前線。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯去年宣布擴大軍力到150萬人，但招兵過程似乎不太順利，因此將招募範圍擴大到鄰國。古巴政府4日破獲一個人口販運集團，專門運送古巴人到烏克蘭前線替俄軍作戰，除此之外，俄羅斯鄰國亞美尼亞、哈薩克也都出現俄軍招募廣告，每月薪資約在19萬盧布（約台幣6萬元），還能獲得49.5萬盧布（約台幣15.6萬元）的簽約獎金。

古巴外交部4日指出，當局破獲一個涉嫌人口販運的犯罪集團，專門招募古巴人前往烏克蘭替俄軍作戰。俄羅斯《莫斯科時報》在臉書找到一個名為「古巴人在莫斯科」（Cubanos en Moscú）的群組，裡面負責處理俄羅斯軍事合約的女子艾琳娜（Elena Shuvalova）證實，她可以幫助在俄羅斯的外國人與軍方簽訂合約。

▲莫斯科四處可見招募士兵廣告。（圖／達志影像／美聯社）



艾琳娜表示，古巴公民可以與俄軍簽訂為期一年的合約，月薪為20.4萬盧布（約台幣6.5萬元），還能替自己和家人獲得俄羅斯公民的身份，就算沒有護照也可以，只要一張照片就能簽約。不過，艾琳娜拒絕回應她是否為俄羅斯國防部工作。

俄羅斯去年宣布一項計畫，準備將其武裝力量的規模擴大30％以上，讓作戰人數達到150萬人，但由於俄軍在戰爭中傷亡慘重，所以很難達到這個目標。總統普丁也在去年秋天簽署命令，讓外國人的最短服役期從5年降至1年，且和國防部簽訂合約的外國人都可快速獲得俄羅斯公民身分。

英國情報機構稱，莫斯科當局近來加大招募鄰國公民前往烏克蘭前線作戰的力道，在亞美尼亞和哈薩克都出現了俄軍招募的線上廣告，若是自願加入俄羅斯軍隊，就能獲得49.5萬盧布的簽約獎金，而月薪為19萬盧布。

匿名的俄軍高級官員透露，他對於召募外國籍士兵的數量感到震驚，「有古巴人、塞爾維亞人，他們俄語說得很差，但這也不是唯一的問題，目前還不清楚該如何與這些人合作。」他也證實，這些簽約的外國士兵並非來自私人軍事公司，而是直接與俄羅斯國防部簽約。