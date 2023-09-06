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普丁傻眼困惑！口譯犯「史詩級錯誤」　意外讓土耳其總統向俄宣戰

記者羅翊宬／綜合報導

在兩國領袖峰會中，口譯師往往扮演協助雙方順利溝通的要角。然而，日前土耳其總統艾爾段前往俄國，和俄國總統普丁針對黑海穀物協議協商時，口譯卻犯下「史詩級錯誤」，將艾爾段談話內容錯誤翻譯為「俄國和土耳其之間的戰爭」，瞬間向俄國宣戰，導致普丁頓時不知所措，露出困惑的表情。

根據《每日星報》，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）於當地時間4日前往俄羅斯位於黑海沿岸的城市索契，和普丁展開會晤，雙方在峰會上談論黑海穀物協議，艾爾段曾是促成黑海穀物協議的大功臣之一，即便普丁片面推翻協議，他依舊想要透過減緩俄國疑慮的方式，來促使協議恢復。

▲▼土耳其總統艾爾段的口譯犯下重大錯誤，導致一旁帶著耳機聆聽同步口譯的普丁不知所措。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段的口譯犯下重大錯誤，導致一旁帶著耳機聆聽同步口譯的普丁不知所措。（圖／路透，下同）

不過從社群平台X（前身為推特）網友「Yasmina」所提供的影片來看到，艾爾段和普丁進行會談的場面剛好被攝影鏡頭拍攝下來，此時輪到艾爾段發言，而普丁正在帶著耳機聆聽同步口譯，豈料底下字幕突然出現「俄羅斯與土耳其之間的戰爭」，此時普丁帶著疑惑的表情迅速望向一旁的艾爾段，轉頭時還微皺眉間，似乎無法釐清談話來由。

接著，艾爾段繼續表示，希望他能充當糧食協議的中間人，為全球最貧困的國家提供糧食，「目前烏克蘭和俄羅斯之間的局勢......這就是此次訪問的背景。還有你的邀請，我們很誠摯能收到這個邀請，我國代表團很高興能收到邀請」。

Telegram頻道「克里米亞之風」（Crimean Wind）則批評，負責為艾爾段的談話內容進行翻譯的口譯師犯下「重大疏失」。

▲▼土耳其總統艾爾段的口譯犯下重大錯誤，導致一旁帶著耳機聆聽同步口譯的普丁不知所措。（圖／路透）

目前尚不清楚該名男性口譯的身份為土耳其人、還是俄羅斯人；至於土耳其政府的官方文件上，艾爾段在談話時則並未提到口譯師所翻譯的「俄羅斯和土耳其之間的戰爭」，顯然是口譯所造成的錯誤。

由於土耳其是北約組織（NATO）成員國，如此離譜的致命疏失很可能為黑海帶來更加腥風血雨的戰爭。

據悉，在與艾爾段會談後，普丁表示除非俄羅斯提出的條件獲得滿足，則莫斯科當局才會考慮重返協議。

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