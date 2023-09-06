美國會山莊暴亂最大咖　極右團體「驕傲男孩」領袖被判22年

▲極右翼團體「驕傲男孩」前領袖塔里歐，據指是一名對組織極具魅力、有影響力的人物。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2021年1月6日爆發的國會山莊暴動案，極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）一名前領袖，於周二（5日）被判處22年徒刑。

路透社報導，39歲的塔里歐（Enrique Tarrio）5日被判處22年徒刑，成為國會山莊暴動案至今獲刑最高的人。2021年美國總統大選結果確定，由民主黨籍拜登當選總統，但在票數驗證期間，川普不斷表示郵寄投票存在詐欺，各種作票指控一時也在網路流傳，川普於1月6日當天發表一場慷慨激昂的演說後，暴徒們開始集結「攻陷」國會大廈，企圖阻止國會認證拜登當選，而塔里歐是煽動這場暴動的領袖之一。

塔里歐的律師反駁，塔里歐本人當天並不在現場，代表他對暴動沒有「直接影響」。審理本案的美國哥倫比亞地區法院法官凱利（Timothy Kelly）表示，「塔里歐先生就是謀劃該起暴動案的領袖，塔里歐先生就是組織暴動的人，他受到革命激情的激勵。」

檢察官表示塔里歐至今仍與「驕傲男孩」仍有聯絡，並且監視著他們的活動。美國助理檢察官慕洛（Conor Mulroe）說，塔里歐是個獨一無二的人，他對「驕傲男孩」的成員們而言是個有特別影響力的人物。

塔里歐的律師表示，他們會繼續上訴。