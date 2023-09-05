颱風假放完...台中今下午出現風雨　市區、山區路樹遭吹倒　

▲永春路一處路樹倒塌。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

海葵颱風早已離開本島，但受到外圍環流影響，台中市下午風雨逐漸增強，南屯區永春路一處路樹遭強風吹倒，幸未造成人員受傷，轄區第四警分局擔心用路人安全，立即派員使用鋸子清除佔據機車道的樹枝，目前已排除路況。另外，和平山區台8線23K也發生路樹倒塌，目前單線通行，轄區和平警分局已派員到場進行交管，並通報工務段搶修。

台中市第四警分局表示，5日下午4時15分獲報，稱南屯區永春路往市區橋上有路樹傾倒，警方到場發現路樹不止佔據人行道，還妨礙機車道通行，因正值下班時間，天色昏暗且雨勢持續增大，立刻請值班員警通報1999，並現場戒護安維。

警方擔心樹倒造成用路人危險，先行使用鋸子將倒在機車道的樹枝清除，目前狀況已排除，沒有人員受傷。

▲路樹被強風吹倒，員警使用鋸子排除路況。（圖／民眾提供）

台中市和平警分局指出，今日傍晚5時許台8線23公里處發生路樹倒塌，天輪派出所前往處理，發現樹木佔據單向車道，除擺設三角錐警戒外，於雙向道路警戒、指揮通行車輛，並通報谷關工務段派員搶修。

和平警分局提醒，豪大雨易造成山區土石坍方、樹木倒塌等風險，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，確保行車安全。

▲台8線23公里處發生路樹倒塌，警方到場交管。（圖／民眾提供）