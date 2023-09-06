　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼻塞一周以為小感冒　醫意外發現「腫瘤」

（圖／翻攝張弘個人網站）

▲腫瘤從鼻腔的下鼻甲長出。（圖／翻攝張弘個人網站

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師張弘分享，一位40歲男性鼻塞一周來看診，以為只是小感冒，結果竟是鼻腔腫瘤。他提醒，持續鼻塞、流鼻血、頭痛、臉部脹痛、嗅覺異常，不一定只是小感冒或過敏，建議儘早找專科醫師檢查！

張弘近日在臉書表示，進行理學檢查，發現患者鼻腔無明顯腫脹化膿，不像上呼吸道感染，做了鼻咽內視鏡檢查，竟意外發現腫瘤，腫瘤從鼻腔的下鼻甲長出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張弘指出，患者很幸運，透過鼻竇內視鏡早期發現腫瘤，後續經鼻內視鏡手術切除，化驗為「倒生性乳突瘤」（inverted papilloma），這名詞於1854年提出，好發於鼻腔及鼻竇，發生率為每年10萬分之1，目前發生原因不明，有研究指出，約有40%和人類乳突病毒（HPV）感染相關。

張弘說，臨床症狀為鼻塞、流鼻水、嗅覺異常、流鼻血、頭痛、臉部脹痛，約有4-23%的患者無症狀，是偶然被發現的；倒生性乳突瘤為良性腫瘤，但會侵蝕骨頭 ，更重要的是，約有7%的倒生性乳突瘤，合併惡性腫瘤鱗狀上皮癌，因此建議及早手術完整切除化驗。

張弘提到，倒生性乳突瘤的復發機率為0-50%，因此手術後建議持續門診追蹤內視鏡。他提醒，持續鼻塞、流鼻血、頭痛、臉部脹痛、嗅覺異常，不一定只是小感冒或過敏，建議儘早找專科醫師檢查！

ET快訊
AV導演預告「毀滅式爆料」高人氣網紅　手握關鍵證據
雪莉生前最後訪問畫面公開！　微笑開口惹淚崩
快訊／NBA金塊冠軍前鋒小波特來了　四天三夜訪台之旅啟動
歐陽妮妮交新歡「富二代前男友」被甩崩潰　買醉訴苦慘當工具人
許瑋甯驚傳「害怕同台」吳慷仁　爆和性侵戲有關
中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選
歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍」回應了！　揭婚事進度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／超思疑雲難解　農業部長陳吉仲今10時親上火線開記者會

可能還有颱風！　最快生成時間曝

百萬YTR搭訕到日議員女兒　被「請喝茶」結局曝

鼻塞一周以為小感冒　醫意外發現「腫瘤」

流感升溫！醫驗「幾個大小朋友快篩」全陽性　4類高危險群

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

凌晨規模3.6地震　最大震度2級

香港YTR來台1年爆「台灣人缺點」超鬱悶：移民前三思

行人「大王出巡」手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

侯辦提政見喊話民進黨「抄襲要標來源」　薛瑞元：政策無專利

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

快訊／超思疑雲難解　農業部長陳吉仲今10時親上火線開記者會

可能還有颱風！　最快生成時間曝

百萬YTR搭訕到日議員女兒　被「請喝茶」結局曝

鼻塞一周以為小感冒　醫意外發現「腫瘤」

流感升溫！醫驗「幾個大小朋友快篩」全陽性　4類高危險群

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

凌晨規模3.6地震　最大震度2級

香港YTR來台1年爆「台灣人缺點」超鬱悶：移民前三思

行人「大王出巡」手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

侯辦提政見喊話民進黨「抄襲要標來源」　薛瑞元：政策無專利

快訊／超思疑雲難解　農業部長陳吉仲今10時親上火線開記者會

可能還有颱風！　最快生成時間曝

四期教育成佛有你／轉念讓夫妻關係從對立成和諧　柔道

謝忻被約包養「客人開價93」私訊曝！　錯愕求解鄉民：數字什麼意思啊

美國會山莊暴亂最大咖　極右團體「驕傲男孩」領袖被判22年

TOYOTA Yaris Cross超省油！30.3km／L比Corolla Cross、RAV4出色

威尼斯首映引爆「513」敏感議題！　《五月雪》 張吉安：我很安全

1.2萬買元智大學旁12坪屋　國產署拍賣突喊卡

有效打擊絕不妥協！高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

相撞腦震盪安全起見　洋基明星一壘手提前關機

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

行人闖紅燈過馬路　騎士急煞怒轟

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

即／超思還原進口雞蛋始末　無奈發聲

更多熱門

相關新聞

大便形狀像「1種水果」才正常！變細小心了

大便形狀像「1種水果」才正常！變細小心了

每次便便之後，別因為覺得便便臭臭的，就急著按下馬桶的沖水鈕，應該仔細觀察便便的外觀，初步自己判斷腸道的健康。

女藏安毒在感冒盒內遭起獲

女藏安毒在感冒盒內遭起獲

台人罹卵巢癌15%「低於40歲」！　醫點名年輕化2原因

台人罹卵巢癌15%「低於40歲」！　醫點名年輕化2原因

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

突被人說「妳有病」　大媽查出腫瘤

突被人說「妳有病」　大媽查出腫瘤

關鍵字：

張弘感冒腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

39800後光陽再出招規格戰開打

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

不想愛愛？「4運動」性能力大爆發　泌尿醫認證

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

姚明干涉？中華男籃U16亞錦賽遭除名

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面