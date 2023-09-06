鼻塞一周以為小感冒　醫意外發現「腫瘤」

▲腫瘤從鼻腔的下鼻甲長出。（圖／翻攝張弘個人網站）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師張弘分享，一位40歲男性鼻塞一周來看診，以為只是小感冒，結果竟是鼻腔腫瘤。他提醒，持續鼻塞、流鼻血、頭痛、臉部脹痛、嗅覺異常，不一定只是小感冒或過敏，建議儘早找專科醫師檢查！

張弘近日在臉書表示，進行理學檢查，發現患者鼻腔無明顯腫脹化膿，不像上呼吸道感染，做了鼻咽內視鏡檢查，竟意外發現腫瘤，腫瘤從鼻腔的下鼻甲長出。

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張弘指出，患者很幸運，透過鼻竇內視鏡早期發現腫瘤，後續經鼻內視鏡手術切除，化驗為「倒生性乳突瘤」（inverted papilloma），這名詞於1854年提出，好發於鼻腔及鼻竇，發生率為每年10萬分之1，目前發生原因不明，有研究指出，約有40%和人類乳突病毒（HPV）感染相關。

張弘說，臨床症狀為鼻塞、流鼻水、嗅覺異常、流鼻血、頭痛、臉部脹痛，約有4-23%的患者無症狀，是偶然被發現的；倒生性乳突瘤為良性腫瘤，但會侵蝕骨頭 ，更重要的是，約有7%的倒生性乳突瘤，合併惡性腫瘤鱗狀上皮癌，因此建議及早手術完整切除化驗。

張弘提到，倒生性乳突瘤的復發機率為0-50%，因此手術後建議持續門診追蹤內視鏡。他提醒，持續鼻塞、流鼻血、頭痛、臉部脹痛、嗅覺異常，不一定只是小感冒或過敏，建議儘早找專科醫師檢查！