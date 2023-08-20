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大陸 大陸焦點 特派現場

吃麵被陌生男搭訕「快去醫院」！浙江女檢查完震驚：救了我一命

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲女子吃麵時突然被陌生男搭訕，就醫後才知道自己被救了一命。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

浙江諸暨一名女子先前在麵店用餐，過程中突然有名陌生男子來搭訕，要求「快去醫院檢查身體」，還留下了自己的電話。沒想到女子事後前往醫院報到，竟然檢測出腦子裡面長了腫瘤，最後也成功保住了小命。

8月19日是大陸的醫師節，浙江省人民政府當天發布了這則消息，描述了女子的經歷，當時女子正在麵店用餐，過程中突然有名陌生男子上前，提醒「妳腦子裡可能長了腫瘤」，讓她瞬間覺得莫名其妙，明明2人完全不認識，還一度誤認為男子是專看面相的算命師。

不過，陌生男隨後留下了電話，要求女子到諸暨市人民醫院做檢查，女子半信半疑之下，還是決定前往，沒想到進入醫院做專科檢查，還真的發現腦子裡長了腫瘤，所幸最後也順利切除、成功保住一命，也讓她慶幸直喊，「如果不是他看到，我還不知道。他是在救我的命！」

▲▼女子吃麵突被陌生男搭訕，就醫才知他是在救人。（圖／翻攝微博）

▲原來上前搭話的男子是趙明，當時他看見對方面容異常，懷疑是受到腦瘤影響，才會要求就醫檢查。（圖／翻攝微博）

原來，這名男子是諸暨市人民醫院的神經外科主任趙明，當時憑藉自身經驗，發現了女子面容的異樣，嘴唇、鼻子特別肥厚，額骨也相當突出，還有手指粗大的情況，所以才會上前給出建議。

當時趙明先是開口詢問，女子是否患有糖尿病，得到肯定的答覆以後，更加確信了自己的猜想，於是才留下電話，要求對方到院檢查，還好最後成功將人救回，讓他放下了心中的大石。

貼文引發熱烈討論，許多大陸網友也不斷稱讚，「醫者仁心！大醫生」、「有醫德，這才是真正的好醫師」、「這才是醫師該有的樣子」、「希望多一些臨床那麼有經驗的醫師。」

 
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