追隨股神巴菲特「價值投資」　他長期持有這2檔回報豐厚





▲蓋洛威遵循巴菲特的價值投資，賺了不少錢。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特的投資觀念多年來備受推崇，最出名的就是價值投資理念，看好一間優秀的公司，買進股票並長期持有。此一理念影響了全球許多人，曾一手創立9家公司的紐約大學教授、《紐約時報》暢銷書作者蓋洛威也表示，他遵循這樣的裡面，持有2家公司股票超過14年，如今獲得豐碩的回報。

綜合外電報導，蓋洛威在最新一期Podcast節目中表示，他的投資表現展現了巴菲特價值投資的好，找優秀的公司投資股票，長期持有不賣出，「我從2009年就持有亞馬遜和蘋果的股票，然後他們上漲，我認為漲幅有30倍和50倍。」

蓋洛威說，「找出優秀的公司，並且長期持有它們的股票，大概仍是累積財富最好的方式。」

依據蓋洛威的說法，他在2009年以每股低於4美元的價格購入蘋果股票，並以每股低於5美元的價格購入亞馬遜股票（按拆股調整後計算），遠低於如今的價值。蘋果周一（5日）收盤價為189.7美元，亞馬遜則為137.27美元。

蘋果今年市值一度突破3兆美元，如今在接近3兆美元的位置徘徊，亞馬遜市值有1.4兆美元。2家公司都是全球知名，並且是最有價值公司之一。

巴菲特一直秉持著長期持有的投資理念，也將其延伸到旗下公司波克夏。例如，自20世紀90年代中期，波克夏買入可口可樂與美國運通的股票以來，就再也沒有碰過，公司對這2檔個股各投資13億美元，如今持股價值都來到了240億美元，漲幅達18倍，波克夏每年從這2間公司獲得的股息更超過10億美元。

波克夏在過去7年裡也持續持有蘋果股票，這期間持股價值翻了將近3倍至1700億美元，使蘋果在波克夏3500億美元的股票投資組合中占最大比例。

蓋洛威將巴菲特的成功，歸因於巴菲特追求自己擅長的事業，節省開支並累積資本進行投資。

巴菲特在去年股東會上被問及，人們如何保護自己免於通膨的影響，他回答，「你能做的最好的事情，就是在某件事上表現得特別出色。」