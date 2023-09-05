將「超思」攤在陽光下！　陳琬惠要農業部明提供廠商報價資料

▲陳琬惠出席民眾黨團5日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬的超思公司拿到農業部（前身農委會）專案許可，自巴西進口8814萬顆雞蛋，引發討論。民眾黨立委陳琬惠今（5日）表示，她的辦公室已向農業部索取包含專案進口廠商需要什麼條件、報價廠商資料，以及申請廠商的報價表等，並限期明天前交出來。另外，陳琬惠也直言民進黨很可惡，把民生問題講成民眾黨2024總統參選人柯文哲轉移焦點，頭腦真的很有事。

柯文哲指農業部自澳洲空運進口的雞蛋，一顆最高補貼32元，批評政府失能導致市場失衡，被對手賴清德的競辦反擊是不實指控，進口雞蛋補貼平均一顆3.8元，非32元，柯不要為了轉移「民眾堂」焦點就胡亂發言。

對此，陳琬惠5日上午在民眾黨立法院黨團記者會上表示，民進黨政府很可惡 ，很簡單的民生問題可以講成柯文哲轉移焦點，為什麼不實實在在面對民生需要什麼？打詐打很久，越打越詐，從數字看不出來嗎？缺蛋這件事，「從我自己上任以來到現在，我已經快變成『打蛋立委』，你知道嗎？」今天檢討、監督國內民生基本應該要有的東西，卻被說轉移焦點、被抹黑，民進黨頭腦真的很有事。

陳琬惠說，「超思」是一家去年9月成立的一人50萬公司，卻可以拿到8千萬多顆蛋進口的權利， 到底誰給它的能力？陳吉仲出來解釋，說這家公司很有背景、背景很硬，那就公開啊，不要再講廢話。所有的解釋，她看不出來為何超思可以成立不到一年就拿相關專案，且數量還是全國最高，一家沒有進口經驗的公司，可以拿到畜產會專案進口最高數量。

陳琬惠也說，以前台灣是不需要進口雞蛋的，過去10年進口數量是國內產量0.13%，2019年最高不過0.31％ ，而民進黨搞到要進口蛋，今天再來檢討進口蛋專案，「你（指賴辦）可不可恥啊」，還說民眾黨要帶風向，很可惡。

陳琬惠提及她的國會辦公室已向農業部調資料，包含專案進口廠商需要什麼條件、這些報價廠商資料，以及申請廠商的報價表等，限期9月6日前全部交出來。陳琬惠說：「因為是你（指陳吉仲）說可以公開。」