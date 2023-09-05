徐巧芯質疑超思蛋涉違反銀行法　綠黨團：沒證據實在難評論　

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

超思買蛋議題持續延燒，國民黨議員徐巧芯今（5日）質疑，超思資本額才50萬，「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是如此，不只有銀行法問題，更圖利廠商。」民進黨團回應，很多貿易商資本額都不高，做的生意卻也都超過很多倍，真正拿到蛋要如何開信用狀，農業部說清楚就可以，但要講弊案也要有證據。

徐巧芯質疑，畜產會是財團法人，向農業金庫貸款要有擔保品，按照銀行法規定，非屬於政府機關貸款，請說明擔保品為何？且超思資本額才50萬，「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是如此，不只有銀行法問題，更圖利廠商。」

對於藍營質疑資本額問題，民進黨立委洪申翰表示，資本額高低跟超思有沒有能力完成任務是兩回事，很多貿易商資本額都不高，做的生意卻也都超過資本額很多倍，這是貿易常態，超思已經完成進口蛋的任務，他的能力毋庸置疑，因為他就是完成任務了，現在質疑他沒能力買蛋邏輯是錯誤的。

洪申翰指出，公司資本額50萬不代表公司資金只有50萬，商界已經講得非常清楚，用這種莫名其妙、沒有邏輯的資訊扭曲進口蛋的觀感，並不理想。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這有點涉及到政治鬥爭，行政部門公開透明是好事，黨團也樂觀其成，把這些講清楚，只要符合公告條件可以進口雞蛋時，站在政府立場就是考量是否能買到安全的蛋。

莊瑞雄指出，真正拿到蛋要如何開信用狀、如何協助，農業部說清楚就可以，但沒有任何徵象就說弊案，還說什麼涉及派系鬥爭，這都亂兜、串故事，要講弊案也要有證據。當供需失衡時，政府就要想辦法滿足國內需求，平穩物價、抑制通膨，要說是弊案，沒有證據實在很難評論。