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快訊／超思還原「進口雞蛋始末」　無奈嘆：找最多蛋反成眾矢之的

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄岡山超思蛋商，公司地址隱身民宅中。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄市岡山區「超思公司」連日遭外界質疑，資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，被懷疑是一人公司，風波持續延燒。超思公司今（5）日發表聲明還原「進口雞蛋始末」，強調當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實令人痛心難過。

超思公司進口巴西雞蛋爭議延燒，國民黨立院黨團指控，巴西5月就發生禽流感，農業部6月28日才宣布巴西為疫區，好讓超思能趕快進口，根本是為了超思量身訂作，甚至超思還火速在兩天內取得巴西官方證明。

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對此，超思公司今發表聲明表示，進口雞蛋一事，農業部多次對外說明甚詳，但仍有許多不實報導、偏離事實之言論導致外界誤解。

聲明內容指出，超思公司負責人秦語喬及家族原經營「岡山吳記蛋行」數十年（民國63年成立），為業界大盤，後已歇業，多年來對雞蛋景氣起伏經驗豐富。民國111年9月秦語喬另成立超思公司，公司股東均為家族成員，絕無任何外人。

▲▼國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會 王鴻薇 徐巧芯 游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團再爆超思公司進口巴西雞蛋疑雲。（圖／記者屠惠剛攝）

超思公司為貿易公司，與已歇業多年之岡山吳記蛋行（是蛋商而非貿易商），僅負責人相同，並無所謂母子公司關係。成立後曾自日本進口雞蛋多批，並非為了今年間雞蛋專案進口才成立。

超思表示，去年11月起，日本、美國等整個北半球發生嚴重禽流感，11月底超思日本進口斷鏈。當時台灣只開放澳洲、美國及日本這3個可進口國家。但當下美國50個州只有4個州（且為非雞蛋生產州）沒有禽流感；日本已經死亡 1700 萬隻鷄為過去最大死亡量；澳洲正逢紐西蘭改爲放牧，大量向澳洲進口，原來向日本進口的國家如香港、新加坡，甚至韓國等也因疫情均去澳洲找蛋。

超思在澳美日3國多處尋蛋無果，因此暫時停業。後來國内也遇到到禽流感，農委會為解決蛋荒、黑市價格及搶購囤蛋，陸續開放了9個沒有施打禽流感疫苗國家。3月開始國貿局和農業部都有舉辦公開說明會，並找了有過進口鷄蛋之貿易商及有規模的蛋商（約共48家），請大家幫忙一起去找蛋。

找蛋過程並須符合下列條件：1.有出口日本或新加坡經驗的出口商；且能提供該國衛生檢疫證明；2.來源場28天內不可以有禽流感及新成雞瘟；3.到岸價格合理；4. 三月底前要完成下定。因此超思乃重新復業，去農委會陸續開放之國家尋找蛋源。

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲超思公司發聲明還原進口雞蛋始末。（圖／記者吳世龍攝）

超思表示，當時最大困難點是整個北半球亞洲、美洲各國都因疫情陷入大蛋荒、都在搶蛋，國内急迫需要很大的量，大部分的蛋商沒有國外貿易經驗、及語言能力，只能再委托貿易商。大部分貿易商沒有進口鷄蛋經驗及管道，一時之間很難因應（蛋為生鮮易碎品，從包材到冷鏈，進口檢疫條件嚴苛又繁瑣）。

而有過進口鷄蛋經驗的貿易商，要在有限時間内找到從來都沒有開放進口過國家的合規，且大量的蛋源，並需跟當地農場交涉，讓其願意得罪現有國内外客人，轉單於我方，且只進口 1-2 個月（其後農場需自行再找下一家可以接受這麽大量的買家）。另外，還得完成衛生檢疫及出口文件，並規劃完整回台冷鏈路線，且是在一個新的、從沒開發過、不同語言的國家是相當困難的。此可向當時參與之其他貿易商或任何貿易商瞭解即明。

超思表示，這與貿易商「登記」資本額、人員多寡，沒有太大關係，重點是要能有門路尋得蛋源、數量，並於短期內解決並完成上述所有問題的能力。

針對外界質疑，超思去年甫成立且資本額僅50萬元，以小博大？超思表示，公司資本額雖低，但營運資金均由秦語喬家族内部調度支應，且均係自有資金，並無任何外人資金。貿易買賣是下訂時付款，貨物不是同時抵達台灣，並非一次性要拿出全部貨款，而是滾動性收付款。

為何超思進口最多？超思表示，農委會並未預設進口配額給任何一個貿易商或國家，只要在期限内滿足條件，農委會就會接受。當時除超思外各貿易商、台商等均積極在農委會新開放的各國尋找蛋源。但如前所述各國普遍大缺蛋，鄰近國家已無足夠蛋源調度，且時間倉促，能在短時間內尋獲，並敲定蛋源，為貿易商各憑本事。

超思指出，巴西是農業大國，未傳禽流感疫情，超思當時知悉巴西為少數日本開放可進口國家，並也向巴西進口。在取得巴西農場聯繫管道後，日夜顛倒不眠不休的來回聯絡與交涉，確保了巴西蛋源，並回報農委會確認數量後獲准進行。當時超思並不知道其他貿易商為誰及其進度動向。

至於被質疑沒有倉庫？超思直言，台灣雞蛋一般内需自足，進口不是常態。生鮮貨櫃的貿易商一般也不會在辦公室存貨，且多數是租用倉儲，或是抵港後，依照客人自提或指示地點交貨。本次受到農委會委託之貿易商均無冷藏倉儲。

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲超思表示，當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的。（圖／記者楊惠琪攝）

另外，針對穩賺不賠、零風險以急收到補助款的部分，超思澄清，這屬緊急專案，不是標案。進口貿易商的工作是為客戶在海外尋找到符合條件的貨物，並送回台灣交給客人。貨款自行預墊，貨若出狀況，檢驗不過就是通不了關整批銷毀或退運，全部貨款都由貿易商自行承擔，風險極大且難以掌控。

超思說，進口蛋的關稅 30%、營業稅 5%及清關費用、管銷成本等支出由畜產會吸收，以解決蛋荒及穩定蛋價，所謂差額吸收是吸收這些費用，進口貿易商獲得的是貨款而非補助款。

有關禁藥殘留問題，超思表示，禁藥殘留原因非常多，出口國雖有出具檢疫及無藥殘證明，仍難完全避免，國內蛋品亦會遇到此種情形，亦為養雞場及蛋商難以避免之風險。此次進口雞蛋部分國家有藥殘情形，超思也有一批檢驗出有極少數藥物殘留，以致三個貨櫃均遭銷燬，損失均自行承擔，其他已進入台灣的皆符合食藥署規定。

有關禽流感問題，巴西於6月27日發現首例家禽禽流感疫情，超思所引進之兩家農場並未發生任何疫情，且超思最後一批蛋是5月下旬生產，5月底離港，與其後發生之疫情毫無關連。

超思最後強調，超思依規定條件參與專案，「當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實令人痛心難過。整個過程如上所述，尚祈各界明鑒。」

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